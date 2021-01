Football: le onze type de la décennie

Dans le onze type de la décennie qu’on peut lire sur le site de l’IFFHS (l’Intenational Federation of Football History and statistics), on retrouve le trio d’attaque composé du Portugais Cristiano Ronaldo, de l’Argentin Lionel Messi et du Polonais Robert Lewandowski.

Derrière ces trois attaquants qui ont marqué le football mondial pendant cette décennie, viennent trois joueurs qui sont des "milieu de terrain": Le Croate Luka Modric, l’Espagnol Andrea Iniesta et l’Allemand Toni Kroos.

Qutre défenseurs : le Brésilien Marcelo, l’Allemand Philip Lahm en compagnie de l’Espagnol Sergio Ramos et du Néerlandais Virgil Van Dijk. Et enfin, Manuel Neuer. Le gardien allemand du Bayern a été retenu selon l’IFFS comme portier ayant marqué le football pendant la décennie 2011-2020.

Les éternels Ronaldo et Messi

Les deux stars sont toujours en activités, mais elles figurent déjà parmi dans la légende du football mondial. Le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi se sont en particulier distingués dans le classement des meilleurs buteurs, ce qui leur a valu onze Ballon d'or au total pour les deux.

Dernier au classement, Sheffield United a fait sensation en battant 2-1 Manchester United. Une défaite qui a fait perdre aux Reds leur statut de leader. Leicester a quant à lui concédé un nul 1-1 contre Everton.

Match nul également à Stamford Bridge à Londres entre le FC Chelsea et Wolverhampton. Chelsea pointe á la 8e place et compte 30 points au terme de la 20e journée, soit à 5 longueur du top 4 qui qualifie pour la Ligue des champions:

Thomas Tuchel, nouveau manager de Chelsea

"Nous devons être réalistes. Il y a encore beaucoup d’équipes pour atteindre la quatrième place. Il y a beaucoup d’efforts à fournir pour y arriver. Nous sommes à mi-saison, c’est peut-être le meilleur moment.

Ce qu’il reste à faire c’est de travailler quotidiennement sur les détails pour nous améliorer, et c’est de cette maniére que nous gagnerons des points. Je suis absolument sûr que nous en sommes capables. Travailler dur et quotidiennement. Et c’est mon rôle d’amener l’équipe à ce niveau et aussi vite que possible" a dit le manager de Chelsea Thomas Tuchel.

Nouvelles candidatures à la présidence de la CAF

La Fédération internationale de Football Associations (FIFA) a autorisé mercredi la candidature du Sud-Africain Patrice Motsepe et du Mauritanien Ahmed Yahya.

Les deux hommes rejoignent dans la course le Sénégalais Augustin Senghor et l’Ivoirien Jacques Anouma. L’élection du président de la CAF est prévue le 12 mars à Rabat au Maroc.