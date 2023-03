Euro 2024 : Ibrahimovic est appelé avec la Suède

Les matches comptant pour les qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne vont opposer plusieurs sélections européennes de football. La Suède a à cet effet appelé le joueur de Milan AC Zlatan Ibrahimovic actuellement âgé de 41 ans. L'attaquant vedette de la Suède a affirmé mardi qu'il espérait toujours disputer l'Euro de football en Allemagne l'an prochain :

"Je l'assume au jour le jour, je veux dire que je me sens bien et je suis sélectionné par l'entraîneur ", a d'abord annoncé Ibrahimovic.

L'attaquant de Milan AC a par ensuite exprimé son objectif : "Je vais faire mon mieux pour aider l'équipe et le pays. A mon âge, on ne peut pas penser à l'avenir, on pense au présent. Même si je suis le meilleur, au passé, au présent et dans le futur.", a-t-il fait savoir.

Un record en ligne de mire

La Suède joue ses deux premiers matches de qualification contre la Belgique le 24 mars et contre l'Azerbaidjan le 27 mars. Au cas où Zlatan Ibrahimovic 41 ans 5 mois, jouera dans ces deux matches, il deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe. Il battrait ainis un record détenu par le légendaire gardien italien Dino Zoff 41 ans 3 mois.

Les éliminatoires à la CAN 2023

Les matches comptant pour la troisième journée des éliminatoires à la CAN 2023 débutent mercredi 22 mars 2023. Deux matches sont au programme. Le Bénin accueille le Rwanda à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre importante entre deux sélections mal placées dans le groupe L. Les Guépards sont en effet derniers du groupe avec 0 point en deux matches alors que le Rwanda est en avant dernière position avec 1 point.

Le nouveau sélectionneur du Bénin, le Franco-allemand Gernot Rohr a pour mission de relancer les Guépards dans la course à la qualification : "Il est vrai qu'avec deux défaites d'entrée contre le Sénégal et contre le Mozambique, le Bénin a un lourd handicap. Il s'agira maintenant de gagner le match contre le Rwanda à Cotonou." a fait savoir Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria. Le deuxième match dans le groupe L, va opposer aujourd'hui la Sierra Leone au Sao Tomé-et- Principe.