Football: Didier Drogba annonce la fin de sa carrière internationale

C'est la fin d'une icône du football ivoirien et international. Didier Drogba annonce la fin de sa carrière internationale:"J’aimerais remercier tous les joueurs, entraineurs, équipes et supporters que j’ai rencontrés et qui ont fait de ma carrière un moment très spécial " a-t-il écrit sur son compte twitter.

A 40 ans, l'international ivoirien disputait encore une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine.

Avec 65 buts en 104 sélections, Didier Drogba est le meilleur buteur de l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Il a conduit la sélection ivoirienne lors de trois Coupes du monde (en 2006, 2010 et 2014) et deux finales perdues de la Coupe d’Afrique des Nations (en 2006 et 2012).

Drogba a entamé sa carrière dans le championnat français notamment à Guingamp et Marseille, avant de la poursuivre en Angleterre, où il a gagné avec la Ligue des champions en 2012 avec le FC Chelsea.

L’UEFA veut interdire la Super Ligue européenne

Le président de l’UEFA et le président de l’Association européenne des clubs estiment que cette Ligue réservée aux plus grands clubs se joue au détriement des autres:

"Voyez-vous une différence entre une Super League, une Super League privée et une compétition totalement secrète, c’est-à-dire que 49% du capital est vendu à un fonds privé, sachant d’où vient-il, qu’elle commence par des discussions secrètes avec quelques gros clubs. Je ne vois pas beaucoup de différence mais cela ne veut pas dire que la FIFA ne devrait pas organiser de Coupe du Monde des Clubs." a déclaré Alexandre Caferin,président de l’UEFA

Les clubs de Bundesliga ne joueront plus le lundi soir

L’annonce a éte faite par la ligue allemande de football, DFL. Mais la décision sera appliquée à partir de la saison 2021-2022.

La Bundesliga renonce aux matches du lundi soir, introduits la saison dernière, sous la pression des fans qui ne les ont jamais vraiment adoptés.