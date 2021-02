Football-Bayern: Musiala opte pour la Mannschaft

Né à Stuttgart d’une maman allemande et d’un père anglo-nigérian Jamal Musiala a la double nationalité. Il aurait donc très bien pu opter pour la sélection anglaise, qu’il a représentée chez les jeunes (U15, U16, U17, U21), voire le Nigeria, pays d'origine de son père.

Ce mercredi,le milieu du Bayern a selon le magazine allemand Bild contacté le sélectionneur anglais Gareth Southgate pour lui annoncer sa volonté de s'engager avec la sélection allemande.

"J'ai juste écouté ce sentiment qui n'a cessé de me dire depuis tout ce temps que c'était la bonne décision. Cela n’a pas été une décision facile à prendre pour autant", a ajouté Jamal Musiala 17 ans devenu le 1er buteur de moins de 18 ans de l’histoire du Bayern en Ligue des champions après son but marqué contre la Lazio mardi. Son entraineur Hansi Flick lui fait des louanges:

"Il a une bonne idée des espaces dans lesquels il doit se trouver et il a donc très bien joué sa position comme tous les autres joueurs. Et bien sûr, nous sommes toujours satisfaits des objectifs. Nous sommes très heureux et ce qui a fait la différence, c'est d'avoir quelqu'un comme lui car nous devions avoir la possession du ballon. Nous voulions essayer d'avoir plus de possession dans les zones entre les joueurs et créer une possession de balle sur les positions intérieures." dit-il.

Parlant toujours du football européen, les matches retour de la Ligue Europa se poursuivent ce soir. Douze matches sont au programme dont l'affiche Hoffenheim qui accueille les Suédois de Molde. Le Bayern Leverkusen joue quant à lui contre les Young Boys de Berne.