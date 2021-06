Euro-Espoirs : l'Allemagne et le Portugal en finale

L'Allemagne a battu 2-1 les Pays-Bas dans un match qu'elle a maitrisé dès le début. Florian Wirtz a d'abord ouvert le score en moins d'une minute de la rencontre à la 29e seconde. L'attaquant de 18 ans du Bayer Leverkusen a par la suite doublé la mise huit minutes plus tard (2-0, 8e), scellant ce score en moins de dix minutes du match. Les Néerlandais ont par conséquent eu du mal à tenir durant toute la première période. Mais ils n'ont pas pour autant abandonné malgré cette ascendance des Allemands, car à la 67e , les Oranje ont réussi à réduire le score grâce au but de Perr Schuurs.

Le Portugal a renversé l'Espagne

Les Espagnols, champions en titre, ont pourtant dominé la rencontre, mais ce sont en définitive les Portugais qui ont arraché la victoire sur un score d'1-0, un but contre son camp du défenseur espagnol de la Rojita, Jorge Cuenca à la 80e minute. "Ils ont réussi quelques occasions , c'est vrai. Mais nous on a marqué, c'est ce qui est plus important" a notamment déclaré le milieu de terrain portugais Vitnha élu homme du match. La finale aura lieu dimanche.

Un footballeur nigérian condamné à mort

Venu au Vietnam pour jouer au football, Theophilus Ugwu, 23 ans,a récemment été dans les collimateurs de la justice vietnamienne . Elle lui reproche de trafic illégal des stupéfiants. Il a été condamné à mort la semaine dernière par le tribunal populaire de la province de Tay Ninh pour trafic stupéfiants Selon le journal en ligne au Vietnam, Thanh Nieh, les griefs lui reprochés remontent à l'an dernier.

Ugwu plaide non coupable

Theophilus Ugwu a été arrêté le 8 mars 2020.La police l'avait arrêté en possession de douze sacs de Méthamphétamine. Le jeune nigérian a indiqué qu'il était arrivé au Vietnam en tant que footballeur professionnel en 2019. Il aurait fait connaissance d'un africain qui lui aurait promis de l'aider à intégrer un club cambodgien. Cet africain que Ugwu n'a pas voulu identifier lui aurait donné un sac à transporter dont il ignorait le contenu précise-t-il.