Euro-2024 : "l'Allemagne sera un hôte formidable" Angela Merkel

Douze des seize membres du comité exécutif de l'UEFA se sont exprimés jeudi en faveur de la candidature allemande à l'organisation de l'Euro-2024. Si l'Allemagne avait, jusque-là, accueilli cette compétition une seule fois (1988) à l'époque par la RFA, elle avait déjà fait preuve de sa capacité à organiser de grands évenéments sportifs : la Coupe du monde en 1966 et en 2006.

Berlin et Ankara réagissent

La Cheffe de l'Exécutif allemand, Angela Merkel, n'a pas tardé à exprimer son sentiment de satisfaction:

"Je pense que nous nous souvenons tous de notre succès lors de la Coupe du monde oganisée en 2006, je suis donc convaincue que l'Allemagne sera un hôte formidable. Et je croise les doigts pour que non seulement les autres jouent bien, mais que l'équipe nationale allemande joue aussi bien" dit-elle.

Par la voie du ministre des Sports, le gouvernement turc déplore le choix fait par les membres de l'UEFA :

"Nous n’avons rien perdu en tant que pays, c’est l’Euro-2024 qui perd notre expertise et notre hospitalité " a déclaré le ministre Muharrem Kasapoglu.

Angela Merke échange avec le président turc Recep Erdogan (à l'époque 1er ministre) au stade de Berlin en 2010

Alors que le dossier turc présenté à l’UEFA était reproché de manque de plan d’action dans le domaine des droits humains, le Ministre Kasapoglu affirme que son pays ignorait ce critère introduit pour la première fois pour l’édition 2024.

C’est la 4e fois que l’organisation de ce rendez-vous sportif sur le plan européen échappe à la Turquie. En 2010, la France avait été choisie pour accueillir cette compétition face à la Turquie qui ne manquait à l’époque qu’une seule voix.



L’Euro-2020 dans 12 pays différents

La 15e édition coïncide avec les 60 ans de la création de cette compétition européenne c'est-à-dire en 1960. Cette édition particulière se tiendra dans 12 villes européennes, soit 12 pays différents selon la répartition des zones:

-La zone ouest : les Pays-Bas et l'Allemagne. Ce sont les villes d’Amsterdam et de Munich qui seront honorées. Au Centre-est, Bucarest (Roumanie) et Budapest (Hongrie) accueilleront la compétition.

Dans l'Est: Bakou en Azerbaidjan et Saint Pétersbourg en Russie ont été choisies. Quant à la zone Méditerranée, c’est les villes de Bilbao (Espagne) et de Rome, (Italie).

Le Nord-ouest est aussi concerné, et la compétition se tiendra à Dublin en Irland , à Glasgow en Ecosse, et à Londres en Angleterre. Enfin en Scandinavie , c’est la ville de Copenhague (Danemark ) qui a été honorée.