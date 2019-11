Euro 2020 : l'Allemagne y sera !

Samedi soir, l'Allemagne s'est qualifiée pour son 13ème championnat d'Europe de suite en disposant de la Biélorussie 4-0.

Des buts de Matthias Ginter, Leon Goretzka et de Toni Kroos, auteur d'un doublé, ont permis à l'Allemagne de remporter le match et de terminer à la première place du groupe C devant les Pays-Bas.

Mais malgré la qualification, Joachim Löw a avoué que son équipe ne pouvait pas prétendre au statut de "favorit" lors du prochain Euro.

Kroos, Goretzka et Ginter, les trois buteurs du match

Une déclaration somme toute logique malgré trois victoires dans cette compétition (1972, 1980 et 1996).

En pleine reconstruction depuis la débacle du Mondial russe, la Mannschaft gagne mais n'impresionne pas encore, loin de là.

Et d'ailleurs le public ne s'y trompe pas. Samedi soir, seuls 35 000 supporters étaient venus encourager l'équipe nationale au Borussia-Park de Mönchengladbach, une enceinte qui contient 54 000 places.

Le Portugal qualifié dans la douleur

Le tenant du titre a décroché son ticket en battant le Luxembourg 2-0. Une victoire poussive face à une équipe très faible qui a été obtenue grâce à des buts de Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo.

C'est le 99ème but de la carrière de CR7 sous le maillot de la Seleção.

CAN 2021 : résultats des qualifications

Grâce à Moussa Djenepo et Mohamed Camara, le Mali est allé s'imposer 2-0 au Tchad. Les Aigles sont en tête du groupe A avec quatre points, à égalité avec la Guinée. Le Sily qui a battu la Namibie 2-0, des buts signés Issiaga Sylla et José Kanté.

Par ailleurs, grâce à un doublé de l'éternel Aristide Bancé, le Burkina Faso a battu le Soudan du Sud 2-1, et prend la tête du groupe B en compagnie de l'Ouganda, qui s'est imposé 2-0 face au Malawi.

Dans le groupe C, l'Afrique du Sud a battu le Soudan 1-0 et revient à hauteur de son adversaire du jour ainsi que du Ghana, qui joue aujourd'hui face à Sao Tomé-et-Principe.

Et puis dans la poule D, la Gabon s'est imposé 2-1 face à l'Angola et prend provisoirement la tête du groupe en attendant le match entre la RDC et la Gambie ce soir.

Le Cameroun joue le coup

Reversés dans le groupe F, les Lions Indomptables sont allés gagner 1-0 au Rwanda et sont en tête avec quatre points. Deuxième à une longueur, le Mozambique affronte tout à l'heure le Cap Vert.

Dans le groupe I, le Sénégal est allé gagner 4-1 sur le terrain de l'Eswatini (que l'on appelait Swaziland jusqu'en avril 2018), avec notamment un triplé de Famara Dhiedhiou. Deuxième succès en deux matchs pour le finaliste de la dernière CAN, qui compte trois points d'avance sur le Congo-Brazzaville, vainqueur 3-0 de la Guinée-Bissau.

Enfin dans le groupe L, un but de Jodel Dossou a permis au Bénin de battre la Sierra-Leone 1-0. Les Ecureuils restent néanmoins à trois points du Nigeria, qui est allé gagner 4-2 sur le terrain du Lesotho.

Clap de fin sur le Tour du Sénégal

Cette 18ème édition s'est terminée hier, à Dakar.

La 7ème et dernière étape disputée dans la ville, sur un circuit de 106km, a été enlevée par l'Allemand Thomas Lienert.

Une victoire qui n'a rien changé au classement général dominé depuis la deuxième étape par Didier Munyaneza.

Le jeune courreur rwandais de 21 ans remporte ici son premier tour africain majeur.

Masters de Londres : la jeunesse triomphe





Stefanos Tsitsipas

Le tournoi annuel qui réunit les huit meilleurs joueurs du monde s'est soldé sur la victoire de Stefanos Tsitsipas.

Le jeune grec de 21 ans a battu au terme d'une finale très disputée l'Autrichien Dominic Thiem (6/7, 7/6, 6/2).

Il est le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi.

Coupe Davis : place à la nouvelle formule

Et la saison de tennis n'est pas tout à fait terminée. puisqu'aujourd'hui débute le grand final de Coupe Davis à Madrid.

18 pays repartis en six poules s'affrontent d'abord lors d'une phase de groupes.

A l'issue de cette dernière, les premiers de chaque groupe, et certains meilleurs seconds, en découderont lors d'une phase finale qui débutera par des 1/4 de finale.

Ce nouveau format, qui ressemble peu ou prou à une Coupe du monde mais sur une durée réduite, ne plait pas à tout le monde.

L'Australie et la France, tenante du titre, se sont montrées très critiques envers cette formule qu'elles jugent comme "dénaturant l'essence" de l'unique compétition par équipe de tennis.

Pour cette 108ème édition new look, le bon point est évidemment la présence de nombreuses stars qui avaient délaissées la compétition ces dernières saisons dont Novak Djokovic et Rafael Nadal.