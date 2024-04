Les espoirs des étudiants sénégalais vis-à-vis des autorités

Mardi, veille de la fête de la Korité, l'Aïd El Fitr au Sénégal. Le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a perdu de son affluence habituelle. A l'exception de ces étudiants qui ont accepté de nous dire ce qu'ils pensent et attendent du nouveau président et de son équipe :

"C'est un sentiment de joie et de satisfaction", dit Zakaria Diallo étudiant en Master à la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP). "Après un régime de 12 ans où les attentes n'ont pas été atteintes, nous avons opté pour le changement et nous pensons qu'avec ces deux hommes à la tête du pays, d'abord, ils vont régler beaucoup de problèmes surtout la question de la cherté de la vie qui a beaucoup poussé les citoyens à se rebeller contre le régime qui était là."

"Il faudra faciliter l'accès au campus sociales, aux bourses sociales et respecter les calendriers scolaires", estime pour sa part Bassirou Sow, étudiant en licence 2 à la FASEG, la Faculté des sciences économiques et de gestion.

Établir un dialogue

Pour répondre à toutes ces préoccupations, les étudiants attendent des nouveaux dirigeants et notamment du ministre de l'enseignement, des actions appropriées. Ibrahima Ndoye, coordonnateur des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du collectif des amicales de l'Ucad :

"D'abord, ce que nous demandons et pensons qu'il doit faire, c'est d'appeler l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, discuter avec eux, connaitre les maux, faire l'état des lieux, et aussi, essayer, plus ou moins d'apporter des solutions à l'ensemble des problèmes auxquels les étudiants sont confrontés. Et aussi, que ce soit le premier ministre ou le président de la République que nous félicitons, nous attendons à ce qu'ils puissent donner pouvoir au ministre en charge de l'enseignement supérieur de concrétiser tous les vœux qui permettraient aux étudiants d'être dans des conditions optimales d'études."

Pacifier l'université

Si les bourses sont payées à temps, si les problèmes des étudiants sont pris en compte, il y aura une pacification de l'espace universitaire, et surtout un accompagnement des étudiants par rapport à la réussite de leurs missions, a précisé le coordonnateur des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

A l'issue du premier conseil des ministres, le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a demandé à son Premier ministre, Ousmane Sonko, un vaste état des lieux de la situation économique et financière du pays ainsi qu'un plan d'action avec des un agenda précis; et il a rappelé le pourquoi de son élection : une rupture en profondeur.