Escalade de violences entre Israéliens et Palestiniens

C'est une nouvelle escalade des violences ce jeudi 6 avril en Israël et dans la région, au surlendemain de la nuit de tensions dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Selon l'armée israélienne, 34 roquettes au total ont été tirées depuis le Liban, dont cinq seraient tombées en Israël, blessant une personne. En réponse, l'armée israélienne a tiré des obus en direction du sud du Liban. C'est dans cette partie du pays que l'armée libanaise a annoncé avoir découvert et démantelé des rampes de lancement de roquettes.

Violences sur l'Esplanade des mosquées

Cela intervient après les affrontements entre Palestiniens et la police israélienne dans la nuit de mardi à mercredi. En plein ramadan et la Pessa'h, fête de Pâques juive, les forces de sécurité israéliennes ont pénétré dans la mosquée Al-Aqsa sur l'Esplanade des mosquées. Depuis, venus de Berlin, Washington, Paris, le siège de l'ONU ou celui de la Ligue arabe, les condamnations des violences et les appels au calme se multiplient. Mais cela ne suffit pas à apaiser la situation.

Rapprochement Iran-Arabie saoudite

Une situation qui intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les deux pays avaient annoncé, le 10 mars, vouloir rétablir leurs relations diplomatiques dans les deux mois, à l'issue de pourparlers menés secrètement en Chine. Or, l'Arabie Saoudite était jusque-là considérée par Israël comme un allié face à l'ennemi iranien, pays lui-même allié du Hezbollah. "Est-ce que l'Iran se sent plus à même d'agir contre Israël, ayant consolidé ses relations avec l'Arabie Saoudite ?", questionne Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'institut Montaigne en France. "Ou est-ce beaucoup trop tôt pour le dire ? Nous le saurons dans les jours ou dans les semaines qui viennent."

Evidemment, personne ne semble avoir intérêt à l'escalade... Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est affaibli en interne après l'échec de sa réforme de la justice. Appeler à l'union sacrée de son pays face aux violences pourrait l'aider.

Tensions croissantes depuis le début de l'année

Côté palestinien, voir l'attention internationale revenir sur ce conflit passé au second plan n'est pas forcément négatif. "Les Palestiniens sont les spectateurs de la division entre Israéliens", explique Dominique Moïsi. "Et donc les Palestiniens aimeraient bien se rappeler à l'attention de la communauté internationale en disant : « Vous êtes fascinés par les manifestations des Israéliens, mais n'oubliez pas la question palestinienne»".

Des faits qui en rappellent d'autres du même genre, il y a un peu moins de deux ans. Après, déjà, des violences à Jérusalem-Est, le Hamas avait tiré des roquettes sur Israël, entraînant une guerre qui avait duré onze jours. Depuis le début de l'année, le conflit et les violences entre Palestiniens et Israéliens ont fait plus de 110 morts déjà de deux côtés, soit plus d'un par jour.