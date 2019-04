En RDC, la majorité des postes de gouverneurs pour le FCC

Sénatoriales : quand le camp CACH de Tshisekedi s'interroge sur la razzia du FCC pro-Kabila

En RDC, la suspension par le président Félix Tshisekedi de l'installation des sénateurs et le report sine die de l'élection des gouverneurs a empêché de justesse que les pro-Kabila s'emparent d'un dernier levier du pouvoir. Cela dévoile l'inquiétude du nouveau président qui se trouve de plus en plus encerclé par son prédécesseur Joseph Kabila. Un jeu à l'issue incertaine.