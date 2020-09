Egypte: une enquête pour retrouver le trophée de la CAN "disparu"

L’Egypte a décroché le trophée trois fois successivement en 2006, 2008 et 2010. Et selon le règlement de la CAF, une équipe ui remporte trois fois le trophée dans un style partuiculier peut le garder. Le Ghana a été la première nation a avpoir remporté le trophée à trois reprises en 1978. Pour le moment, la Fédération égyptienne de football affirme n’avoir pas d’idée de l’endroit où se trouverait le trophée.

L’annonce a été faite ce weekend, et la Confédération africaine de football CAF dont le siège est au Caire en Egypte affirme sur son compte twitter qu’elle est prête à aider dans les enquêtes en vue de faire la lumière sur cette disparition.

L'attaque de 2013 contre le siège de la Fédération en Egypte

En 2013, la Fédération égyptienne de football avait été prise d'assaut par les supporters. Les enquêteurs sont à l'oeuvre pour déterminer si c'est à ce moment que les trophées dont celui de la CAN 2010 ont été volés.

Après l'attaque, en 2013, dont la Coupe d'Afrique des nations avaient été déplacés dans une réserve.

Les résutats de la Ligue des nations

L’équipe allemande de football était en Suisse, et les deux sélections se sont séparées sur un match nul 1-1. Un deuxième match nul pour la Mannschaft qui a fait le même résultat la semaine dernière face à L’Espagne.

"Nous avons vraiment fait cadeau de deux points" a déploré le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan. " Nous sommes dans une bonne position, avec un but d’avance, et là nous nous permettons une mauvaise passe, on se prend un contre et ils égalisent" a-t-il ajouté au terme de la rencontre. Le sélectionneur Joachim Löw lui aussi a exprimé sa déception : on l’écoute :

"C’est la deuxième fois que nous terminons par un match nul alors qu’on a eu une avance, je m’en plains absolument. Donc, c’est un problème que nous avons, de maintenir notre jeu" a dit le sélectionneur Joachim Löw.

Un match nul au profit de l'Espagne.

L'Allemagne a été tenue en échec par la Suisse, tandis que les Espagnoles ont largement dominé l'Ukaine.

Dans le groupe 4, les Espagnols ont largement dominé les Ukrainiens 4-0 et sont en tête dans le classement au terme de la deuxième journée, avec 4 points et 5 buts.

Ils sont secondés par les Ukrainiens. Avec 3 points, les joueurs d’Andrea Chevtchenko, devront batailler contre les Allemands troisièmes dans la double confrontation et les Suisses lors du match retour.

Sergio Ramos, parmi les buteurs

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine, le capitaine du Real Madrid et de la Roja, Sergio Ramos 172 sélections, a marqué 23 buts, un record en terme de nombre de buts inscrits, il rejoint l' illustre attaquant espagnol, Alfredo di Stefano, sauf que Stefano avait atteint ce record de 23 buts en 31 matches seulement entre 1957 et 1961.

Autre buteur de la soirée, ANSU Fatsi. D’origine bissau-guinéenne, le prodige du FC Barcelone est devenu le plus jeune joueur 17 ans à avoir marqué sous le maillot de la sélection d’Espagne.