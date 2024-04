Des conseils pour contourner la censure sur internet

Dans certains pays, et l'exemple le plus récent est le Burkina Faso où notre site vient d'être bloqué, nos contenus radio et/ou internet sont censurés par des Etats qui veulent museler la liberté de la presse. Or, la DW a, de par ses statuts, le devoir de défendre les droits et libertés fondamentaux.

Côté utilisateurs, il est possible de continuer à s'informer de façon indépendante, mais pour cela, il est bon de connaître certains outils. Voici quelques possibilités de contourner la censure sur internet :

L'application DW

Le plus évident, c'est l'application Deutsche Welle, que vous trouvez sur Google Play pour les smartphones Android ou sur l'App Store pour les appareils Apple. Veillez bien à télécharger la dernière version de l'application et à activer l'option "Proxy" dans les paramètres.

La DW recommande l'utilisation de l'appli DW et de Proxy pour contourner la censure

Un autre outil : Psiphon

La DW utilise l'outil Psiphon pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux contenus - les siens et ceux d'autres plateformes - qui seraient autrement bloqués par la censure d'un pays, y compris Facebook ou X.

Les utilisateurs n'ont qu'à envoyer un courriel vide à dw-n@psiphon3.com. Comme pour Tor, ils recevront une réponse automatique avec un lien leur permettant de télécharger Psiphon.

Les téléchargements de Psiphon via DW ont été multipliés par neuf dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui prouve que cet outil est apprécié.

Le navigateur Tor

Autre possibilité : surfer sur internet avec le navigateur Tor . Il garantit l'anonymat de ses utilisateurs et permet d'accéder à tous les sites.

On peut télécharger Tor soit en se rendant sur la page "torprojet.org" qui existe en version française. Soit en envoyant un e-mail à gettor@torproject.org. Dans le corps du message, il suffit d'inscrire le nom de votre système d'exploitation. Par exemple :"windows" ou "linux". Vous recevrez alors une réponse automatique avec un lien de téléchargement.