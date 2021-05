Dortmund remporte sa cinquième Coupe d'Allemagne

C'est une véritable démonstration de force du club de la Ruhr face à Leipzig. Sur les services de Daoud et Reus, le prodige anglais Jadon Sancho a signé un doublé (5e , 45e) offrant ainsi les premier et troisième buts à ses coéquipiers. Le deuxième buteur de la soirée, il s'agit d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien a signé lui aussi un doublé, les deuxième et quatrième but ( 28e, 88e). L'ancien de Salzburg a au total inscrit 39 buts en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison. Et à 38 ans, l'entraineur du Borussia Dortmund, Edin Terzic devient le plus jeune coach à gagner ce trophée dans l'histoire du football allemand.

Hector Cuper est nommé nouveau sélectionneur des Léopards

La Fédération congolaise de football Fecofa a officialisé hier cette nomination. L'entraineur argentin Hector Cuper aura entre autres missions de qualifier les Léopards à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Hector Cuper succède au Congolais Christian Nsengi , limogé pour n'avoir pas pu faire qualifier la RDC à la CAN 2021.

La désignation une surprise

La Fédération congolaise de football Fecofa en charge du football en RDC avait annoncé mardi le nom de l'entraineur francais Rolland Courbis. Mais les échanges sur les termes de contrat n'ont pas abouti, et la Fédération congolaise a opté sur l'Argentin Hector Cuper.

Ambassadeur du football congolais, Makele fait un démenti

L'ancien international francais, Claudre Makelele fait savoir qu'il n'est pas ambassadeur du football congolais comme l'a annoncé récemment la Fédération. "J'ai effectivement été approché par la fédération à ce sujet, mais il n' y a eu aucun accord, aucun engagement pris de ma part", peut-on lire sur son compte Instagram. " Mais je reste attentif sur les performances de l'équipe congolaise de football, et je leur apporte mon soutien", dit-il.