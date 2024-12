Des initiatives pour soutenir les déplacés au Burkina Faso

" Dans le secteur de la santé, il y a un grand défi avec l'afflux des personnes déplacées internes", explique Julien Ouédraogo, chef de projet de l'ONG Hilfe zur Selbsthilfe HELP à Ouahigouya dans le nord du Burkina Faso qui, tout en précisant que "les structures de santé sont dépassées" et "leur capacité de réponse, de prise en charge limitées ", revient sur les efforts déployés pour relever ce défi.

Dans le cadre de ses actions humanitaires au Burkina Faso, l’ONG HELP, avec le soutien du gouvernement fédéral allemand, s’engage en effet pour améliorer les infrastructures sanitaires et renforcer le système de santé face à l’afflux des personnes déplacées internes.

Construction et réhabilitation de centres de santé

Cet afflux massif de personnes déplacées internes a exercé une pression considérable sur les structures de santé déjà fragiles. Dans les zones d’accueil comme Ouahigouya, Kaya et Dori, le nombre de patients dépasse largement les capacités des centres de santé existants, parfois jusqu’à doubler les consultations mensuelles habituelles. Selon Julien Ouédraogo, l’ONG a mis en place un programme d’envergure visant à renforcer les infrastructures sanitaires dans ces localités stratégiques.

Help a ainsi pensé à "construire des infrastructures sanitaires" et a "programmé la réalisation de six (6) centres de santé à Ouahigouya, Kaya et Dori". Un projet en cours.

L'ONG contribue également à "réhabiliter les infrastructures sanitaires parce qu'il y a beaucoup qui sont dans une situation de délabrement qui nécessitent d'être réhabiliter pour renforcer leur capacité de réponse".

Fourniture de médicaments et formation

Outre la construction et la réhabilitation de structures, des centaines de milliers de médicaments essentiels ont été distribués à des patients, et plus de 50 centres de santé ont bénéficié d’équipements médicaux techniques pour faire face à l’augmentation de la demande.

"Nous apportons des appuis en médicaments, pour permettre donc de prendre en charge ces personnes déplacées qui n'ont pas de quoi s'acheter ces médicaments" assure le chef de projet de l'ONG HELP.

Depuis déjà deux ans, grâce au soutien donc des projets, des financements du gouvernement allemand, HELP a "pu équiper beaucoup de centres de santé en matériels médicaux techniques pour encore accroître leur capacité de réponse pour faire face aux défis de la multiplication donc de la demande de la santé" précise ainsi Julien Ouédraogo.

Dans les zones enclavées comme Dori, où les blocus rendent les évacuations sanitaires presque impossibles, l'ONG a développé des stratégies innovantes. Il s'agit notamment de la formation à la chirurgie de guerre, une technique essentielle dans ces conditions extrêmes.

L'objectif est de permettre aux blessés d'être pris en charge "sans être nécessairement transférer à Ouaga parce que c'est assez délicat". Au total, une soixantaine d'agents ont été formé à Dori, à Kaya et à Ouahigouya.