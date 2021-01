Davos : Oxfam appelle à lutter contre un autre virus

Eh oui, les grandes fortunes n’ont pas été ébranlées par la Covid-19. D’après Oxfam, les "1.000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse" d’avant la pandémie en seulement neuf mois.

A titre de comparaison, poursuit l’ONG, il faudra dix ans aux plus pauvres pour se relever de l’impact économique de la pandémie.

Lire aussi → De plus en plus d'inégalités entre riches et pauvres

Le rapport d’Oxfam, intitulé "Le virus des inégalités", est publié ce lundi, jour d’ouverture du Forum de Davos qui se tient virtuellement. Le forum économique mondial réunit les pays riches depuis 50 ans.

Enrichissements malgré la Covid-19

Si la plupart des pays de la planète ont vu leur économie connaître un recul, ce ne serait pas le cas des milliardaires. Ces derniers ont vu leur fortune augmenter de 3.900 milliards de dollars entre mars et décembre dernier, toujours selon Oxfam.

Lire aussi →

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Combien peut-on encore être riche ? Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos (en compagnie de sa petite amie Lauren Sanchez), est dans une classe à part. Sa société de commerce électronique a fait de bonnes affaires pendant la Covid-19. Les actions d'Amazon ont battu de nouveaux records. Bezos était la personne la plus riche du monde avant même la Covid-19. Il a encore accru sa fortune et vaut aujourd'hui 193 milliards de dollars.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Elon Musk rêve en plus grand La Tesla d'Elon Musk produit des voitures, mais à la bourse, elle est traitée comme un grand nom de la technologie. Tesla a profité du battage médiatique autour des valeurs technologiques pendant la Covid-19. Elon Musk a dépassé Bill Gates sur la liste des personnes les plus riches du monde. Avec une fortune évaluée à 132 milliards de dollars, Elon Musk cherche à réduire l'écart avec Jeff Bezos.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Zoom sur Eric Yuan Le nombre croissant de personnes travaillant à domicile pendant la pandémie est une bénédiction pour Eric Yuan. Le fondateur de Zoom a quitté la Chine pour les Etats-Unis à l'âge de 27 ans. Zoom est devenu public en 2019. Depuis la crise de Covid-19, les actions ont explosé. On estime que Yuan possède quelques 19 milliards de dollars.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise En forme pour le succès Les règles d'éloignement et les studios d'entraînement fermés ont fait le jeu de John Foley. En 2013, celui-ci vendait encore son matériel d'entraînement connecté chez Kickstarter. Aujourd'hui, les gens sont prêts à dépenser beaucoup pour l'équipement de gym à domicile de Peloton. Les actions de la société ont triplé pendant la Covid-19, transformant John Foley, presque 50 ans, en milliardaire.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise À la conquête du monde Shopify permet aux commerçants de créer leurs propres boutiques en ligne - un concept développé par Tobias Lütke. Né à Coblence, en Allemagne, il a émigré au Canada en 2002 et a commencé « dans un garage » comme tant d'autres Nord-Américains. Le cours de Shopify a doublé depuis mars. Selon le magazine Forbes, Lütke, 39 ans, vaut quelque neuf milliards de dollars.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Un milliardaire du jour au lendemain Dès janvier, Ugur Sahin commence à travailler sur un vaccin contre la Covid-19. Le médicament développé par sa société allemande BioNTech, basée à Mayence en Allemagne, pourrait bientôt obtenir l'approbation médicale. Le vaccin a poussé Sahin, qui vient de Turquie, sous les feux de la rampe et l'a rendu très riche. La valeur des actions qu'il détient est estimée à 2,4 milliards de dollars.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Les ingrédients du succès La société de services alimentaires HelloFresh est en plein essor. Ses bénéfices ont plus que triplé pendant la Covid-19, selon les chiffres publiés en novembre. Le cofondateur et actionnaire Dominik Richter a tiré le meilleur parti des restaurants fermés. Il n'est pas tout à fait dans la même ligue que les plus riches profiteurs du virus mais il a les bons ingrédients pour les rattraper.

Covid-19 : comment certains profitent de la crise Amazon encore une fois Jeff Bezos n'est pas le seul à s'être encore enrichi grâce à Amazon. Grâce aux actions qu'elle possède, l'ex-femme de Bezos, MacKenzie Scott, s'est hissée au sommet de la liste des femmes les plus riches du monde. Sa fortune est estimée à 72 milliards de dollars. Fin juillet, elle a annoncé avoir donné plus d’un milliard de dollars à des œuvres de charité. Auteur: La rédaction francophone



Pourtant, poursuit l’ONG, si le patron d’Amazon, Jeff Bezos, deuxième fortune mondiale, versait une taxe de 105.000 dollars, il resterait riche comme avant la pandémie.

Dans son rapport annuel, l’ONG souhaite donc une hausse de la fiscalité des plus riches. La crise de la Covid-19 offrirait l’occasion de "mettre fin au nivellement par le bas et d’initier un nivellement par le haut", indique le mouvement mondial qui lutte contre les inégalités.

Les mesures contre les inégalités

Oxfam propose ainsi d’augmenter l’impôt sur la fortune, les taxes sur les transactions financières avec aussi des mesures d’éradication de l’évasion fiscale.

Comme une réponse aux doléances de l’ONG, les organisateurs du Forum de Davos affirment vouloir "refonder le capitalisme".

Oxfam propose en revanche "une démocratisation de l'économie", redoutant une crise de l'emploi sans précédent depuis près d'un siècle alors que des millions de personnes ont perdu des revenus et leur emploi.

En Afrique aussi se dresse un fossé entre les plus riches et les plus pauvres

Alors que beaucoup de pays dont des pays africains font face à une nouvelle vague de la Covid-19, l’ONG dresse un constat cinglant : les richesses accumulées par les dix milliardaires les plus riches du monde depuis le début de la pandémie "seraient amplement suffisantes" pour réduire la crise.

Notamment pour éviter que quiconque "ne sombre dans la pauvreté à cause du virus et pour financer le vaccin contre la Covid-19 pour toutes et pour tous", poursuit Oxfam qui regrette que le virus ait "frappé un monde déjà profondément inégalitaire".