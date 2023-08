Paris et Bamako suspendent la délivrance de visas

La mesure qui survient alors que les vols d’Air France au départ et à destination de Bamako sont aussi suspendus. Ce sont ainsi des dizaines de personnes qui s’interrogent sur leur sort.

C’est dans un contexte de vives tensions bilatérales que la France en premier, et le Mali ont suspendu la délivrance de visas à leurs ressortissants respectifs par leurs services diplomatiques à Bamako et à Paris.

En effet, les autorités de la transition malienne ont réagi par une mesure de réciprocité à la décision de Paris de suspendre la délivrance des visas aux ressortissants maliens.

"Mais s’ils disent qu’ils ne donnent pas de visas à nos ressortissants et que c’est fermé, nous aussi nous disons que notre consulat est fermé pour vos gens. C’est une question de respect", a justifié Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères :

Les victimes collatérales

L’entrepreneur Souleymane Konaté s’est spécialisé depuis quelques années dans l’importation des véhicules d’occasion depuis la France. Celui-ci craint pour la bonne marche de ses affaires dans les semaines et mois à venir si une solution négociée n’est pas trouvée entre les deux pays :

"Le fait que la France suspende l’octroi de visas aux ressortissants du Mali aura des conséquences immédiates, de tous les côtés, pour le peuple français et pour le Mali et le Burkina Faso notamment. Nous appelons les autorités françaises à faire prévaloir le dialogue et à respecter le choix des peuples souverains de ces pays", a préconisé Souleymane Konaté.

Les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie de ses vols en provenance et vers le Mali le 07 août 2023. Image : Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Dans la foulée de la suspension de visas aux ressortissants maliens, la France a également décidé de suspendre les liaisons de la compagnie Air France vers le Mali.

Et depuis, certains ne savent pas quand ils pourront retourner en France ou dans leurs pays de provenance.

"Je me suis inscrit pour rencontrer un agent d’Air France, afin qu’il puisse me dire ce que je dois faire. La reprise au travail c’est ce lundi 21 août. Normalement, je devais partir ce vendredi. Qu’est-ce qu’on me propose ? Quel document je peux donner à mon employeur pour justifier mon absence", a déploré Oumar Ballo, en vacances à Bamako.

Air France en zone trouble

La suspension d'Air France ne devait durer que jusqu'au 11 juillet mais sans compter sur les autorités maliennes qui ont mal digéré l’arrêt des vols de la compagnie, le 7 aout, vers Bamako et Ouagadougou après le coup d’Etat au Niger.

Mais le jeudi (18.08.2023), Air France a indiqué l'avoir prolongée jusqu'au 31 août. Pour cause, les autorités du Mali ont sévi contre la compagnie française avant même la prolongation de la suspension.

Elles ont qualifié de "manquement notoire" aux termes de son autorisation d'exploitation, la suspension unilatérale par Air France le 7 août de ses vols vers Bamako. Pour ce qui est des vols vers le Niger, ceux-ci restent toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre.