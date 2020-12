Covid-19, l'Afrique n'est pas épargnée économiquement

Les effets économiques de la pandémie du coranavirus risque d'asphyxier les pays les plus fragiles et les plus endettés.

Pour 2020, le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 3% du PIB de l'Afrique subsaharienne, "le pire résultat jamais observé pour la région". Selon le FMI le revenu par habitant devrait retomber à son niveau de 2013....soit, en quelques mois, une régression de sept ans.

Trois catégories se dégagent

D'abord, les pays diversifiés de l'Ouest- Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana et de l'Est- Kenya, Tanzanie, Ouganda, où "l'activité a ralenti de manière significative mais reste en croissance", selon le FMI.

Ensuite, l'Algérie, le Nigeria et l'Angola, pays pétroliers qui sont affectés par le plongeon du baril. Il est passé sous les 30 dollars en avril. Pour finir, les pays dépendants du tourisme comme le Maroc, la Tunisie, Ile Maurice, les Seychelles etc.

L'économiste sénégalais, Moussa Dembélé, préconise des pistes de solutions.