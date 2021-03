Coupe d'Allemagne : Dortmund vient à bout de Gladbach

A l'inverse de la rencontre de Bundesliga qui a eu lieu en janvier dernier et qui avait été remportée 4-2 par Gladbach,on a assisté à une partie plutôt fermée au Borussia Park hier soir.



Le seul but du match a été inscrit par Jadon Sancho à la 66è minute de jeu au terme d'une superbe contre-attaque. Dortmund s'impose 1-0 et se qualifie ainsi pour le dernier carré.





Il s'agit de la quatrième victoire de suite pour Marco Reus et ses partenaires. Pour le capitaine de Dortmund, la confiance est revenue grâce aux dernières prestations de son équipe, et c'est tant mieux, au vu des échéances qui attendent le Borussia.



"Nous avions la conviction que nous pouvions mieux jouer, dans l'ensemble. Depuis notre victoire à Séville en Ligue des Champions, c'est une toute autre atmosphère qui règne sur le terrain. C'est très important de s'être imposé sans prendre de but ce soir. Nous avions plus d'envie que notre adversaire, et au final, on peut dire que nous avons bien commencé cette semaine qui s'annonce décisive", a déclaré Reus à l'issue de la rencontre.

Terzic futur adjoint de Rose

Le Borussia Dortmund qui sera samedi soir à Munich pour affronter le Bayern.



L'ironie de l'histoire, c'est qu'hier soir, Edin Terzic, actuel coach de Dortmund, a remporté la bataille tactique face à son homologue Marco Rose. Le technicien de Gladbach qui doit prendre les rênes de Dortmund la saison prochaine et qui aura comme assistant Edin Terzic.

Marco Rose félicite Edin Terzic. Les deux hommes seront sur le même banc la saison prochaine.

Essen pour l'histoire

À suivre ce soir, deux autres quarts de finale : à 17h30 TU, le Rot-Weiss Essen, pensionnaire de quatrième division, accueillera le Holstein Kiel. Le club du Nord de l'Allemagne, tombeur du Bayern Munich cette saison, qui évolue deux divisions pus haut.



Un peu plus tard dans la soirée, choc entre le RB Leipzig et le VfL Wolfsburg. Une affiche indécise entre le deuxième et le troisième de Bundesliga qui débutera à 19h45 en temps universel.





Pour rappel, le match entre Jahn Ratisbonne et le Werder Brême, qui devait se tenir hier après-midi, a été reporté à une date ultérieure. En effet, les joueurs de Ratisbonne ont été mis en quarantaine après que certains ont été testés positifs au coronavirus, dont certains au variant anglais. La fédération allemande de football n'a pas encore fixé de date pour ce dernier quart de finale.