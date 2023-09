Un pont qui fait des heureux à Abidjan

Le pont à haubans qui surplombe la lagune Ébrié et relie les communes de Cocody et du Plateau à Abidjan est apprécié. Il facilite les déplacements des usagers.

Abidjan s'est engagé dans une série de travaux destinés à améliorer le trafic automobile de la métropole ivoirienne. Dernier ouvrage en date : le pont à haubans, appelé pont de Cocody ou pont Alassane Ouattara, qui surplombe la lagune Ébrié et relie les communes de Cocody et du Plateau. Il est inauguré il y a tout juste un mois, le 12 août dernier. C'est le cinquième pont de la ville. Et les habitants de ce quartier semblent apprécier cette nouvelle connexion.

Des usagers satisfaits

Un mois après sa mise en service, il y a toujours du monde sur le pont Alassane Ouattara qui relie Cocody, la commune présidentielle, au quartier des affaires du Plateau. Les automobilistes rencontrés à l'entrée du pont à haubans ne cachent pas leur satisfaction.

"Cela raccourcit vraiment le chemin. On est heureux", assure l'un.

Un autre usager explique qu'avant pour accéder au Plateau "c'était un peu compliqué" avant de poursuivre en assurant que "maintenant, avec ce pont, en cinq minutes je suis au Plateau. C'est rapide en fait."

Selon un troisième usager, le pont permet de faire "moins de dépenses maintenant de carburant et beaucoup d'économies".

Des embouteillages tout de même

Si la circulation est fluide pour les usagers en direction du Plateau, le décor est tout à fait différent dans le sens inverse. À l'heure de notre passage, les premiers embouteillages ont débuté et c'est le même spectacle aux heures de pointe.

Issiaka Ouattara est chauffeur de taxi et il croit en connaître les raisons.

"Les embouteillages, c'est dû à ceux qui veulent découvrir le pont. Aujourd'hui, tout le monde veut emprunter cette voie pour voir comment ça marche", explique-t-il.

Pour les cyclistes et les piétons, ce pont raccourcit non seulement leur trajet, mais il est surtout plus économique, comme l'expliquent Justin Kouamé, un jardinier, et Jona Britto, qui est sans emploi.

"Je ne paie plus le transport entre le Plateau et Cocody. Je peux marcher à pied.Je traverse le pont simplement" assure Justin.

"J'ai un rendez-vous urgent à Cocody. J'avais le choix entre prendre un taxi qui allait me revenir autour de 2.500 francs CFA, ou alors prendre le pont à haubans. Donc, j'ai choisi de prendre le pont. Et voilà, en huit minutes chrono en main, je traverse. En tout cas c'est avantageux pour nous, les piétons", raconte pour sa part Jona.

Un peu plus bas, au niveau de l'échangeur de l'Indénié, un carrefour célèbre pour ses embouteillages, la circulation est désormais beaucoup plus fluide.

"Aujourd'hui, avec le nouveau pont, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillages" se réjouit Firmin Koffi, un chauffeur de VTC.

Dans les prochains mois, Abidjan doit inaugurer un autre pont qui reliera les communes de Yopougon et celle du Plateau, avec un prolongement sur les quartiers d'Adjamé et de Cocody.

Un échangeur de trois niveaux est par ailleurs en cours de finition au carrefour Solibra, dans la commune de Treichville. Ces nouvelles infrastructures routières sont destinées à fluidifier la circulation au cœur de la capitale économique ivoirienne.