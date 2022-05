L'accélération de l’extinction de certaines espèces est très inquiétante. D’après l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 20.000 espèces de plantes et d’animaux sont en danger de disparition imminente chaque année.

A (re)lire également : La Côte d'Ivoire contre la déforestation

La question est au cœur de la Cop15 sur la désertification qui se déroule en ce moment à Abidjan. L’une des raisons de cette disparition des espèces est la détérioration de la nature par des phénomènes comme la sécheresse ou les changements climatiques.

Mais pas seulement, estime Yacouba Seybou, expert en foresterie et directeur des eaux et forêts du Niger.

Écouter l'audio 02:04 Ecoutez l'interview de Yacouba Seybou...

Selon lui, "en Afrique de l’Ouest, beaucoup d’espèces ont disparu ou sont en voie de séparation. Au Niger, des espèces emblématiques sont menacées et en voie d’extermination, notamment à cause du braconnage et du déboisement."

Yacouba Seybou rappelle que "personne n’interdit l’exploitation de bois, mais pour l’exploiter il faut connaître le stock disponible. De la même manière, il faut également fixer des quotas pour la chasse."