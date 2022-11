Congolais et Rwandais, deux peuples appelés à vivre ensemble

Rodriguez Katsuva est un jeune congolais qui vit à la fois en RDC et au Rwanda. Cela va faire sept ans qu’il a posé ses valises à Gisenyi, une ville rwandaise frontalière à la RDC. Il nous explique qu’il a choisi de vivre au Rwanda quand il a migré professionnellement de la radio vers le journalisme web.

Les forfaits internet était 20 à 50 fois moins cher qu’en République Démocratique du Congo à ceci s’ajoute la permanence de l’électricité, la sécurité et les loyers accessibles, précise Rodriguez. "Les avantages qu’il y a à vivre ici au Rwanda c’est que principalement la nourriture est moins chère, la sécurité est vraiment garantie. Les inconvénients c’est que, des fois, ce pays peut décider de fermer ses frontières. Il est arrivé deux ou trois fois que le Rwanda ferme ses frontières parce qu’il y avait des troubles au Congo, ils ont refusé aux Rwandais et aux Congolais de repartir en RDC. Nos deux peuples sont appelés à vivre ensemble et je suis content que beaucoup de Congolais et des Rwandais aient des pondérations par rapport à la situation actuelle. "

Cohabitation pacifique

Comme Rodriguez, Fiston Mahamba, un jeune journaliste congolais qui vit à Gisenyi, était aussi à la recherche d’une bonne connexion internet, d’une disponibilité de l’énergie électrique et d’un loyer qui était au prorata de ses revenus. C’est ce qui l’a décidé d’aller s’installer au Rwanda. "Il y a la sécurité qui est le premier avantage mais il y a aussi les services sociaux de base : l’eau, l’électricité, la santé et tout ce qui va avec qui ont motivés mon choix pour la ville de Gisenyi," confie-t-il à la Deustche Welle.

"Il n’y a pas la guerre tous les jours et nous vivons en harmonie avec les Congolais." (Fatina)

Si Rodriguez Kastuva et Fiston Mahamba ont décidé de s’installer au Rwanda, Fatina, elle, traverse tous les jours la frontière, en provenance du Rwanda pour vendre ses légumes en RDC. Pour elle, il n’y a aucun souci au niveau de la cohabitation entre les deux peuples :

"Quand nous arrivons à la frontière, nous prenons un laissez-passer, un permis de séjour, ensuite nous entrons en RDC. Une fois les formalités remplies, je peux aller vendre mes légumes et revenir au Rwanda ensuite. Il faut savoir qu’il n’y a pas la guerre tous les jours et nous vivons en harmonie avec les Congolais" insiste Fatina.

Des relations qui remontent à très loin

Augustin Muhesi est professeur de sciences politiques à l’université de Goma, il rappelle qu’il y a toujours eu des échanges entre les deux peuples. Des professeurs congolais ont été enseigner au Rwanda à l’époque du régime de Habyarimana, surtout parce qu’à cette époque, les enseignants étaient mal payés au Zaire. Il y a eu aussi des Rwandais qui ont traversé la frontière pour aller travailler dans les mines en RDC.

Selon le professeur Muhesi, les relations ont changés à cause des calculs politiques. On a fait prendre conscience aux uns et aux autres que certains constituaient une menace visant à récupérer des terres c’est l’une des raisons pour lesquelles aujourd’hui les relations se détériorent.

"On ne peut pas ne pas évoquer la guerre que le Rwanda avait connu, notamment avec la chute du régime Habyarimana où on a eu l’impression que ce qui se passait au Rwanda est venu se reproduire dans l’Est de la RDC et cela n’a pas été sans impact sur les considérations et les calculs identitaires. Et on ne peut pas, par ailleurs oublier, la question liée aux terres, l’avidité des terres, le contrôle des territoires suite à la surpopulation c’est aussi un autre élément."

La plupart des personnes contactées pour réaliser cet élément ont insisté sur le fait, qu’au niveau des populations, il n’y a pas de problème de cohabitation. Nous avons aussi contacté plusieurs Rwandais vivant en RDC et qui ont assuré vivre en paix avec les Congolais mais qui ont souhaité ne pas s’exprimer sur notre antenne, au vu des tensions politiques actuelles entre les deux voisins.