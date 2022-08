La Chine prolonge ses exercices militaires autour de Taïwan

Les manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan suscitent des inquiétudes quant au potentiel de conflit dans cette région cruciale pour le commerce mondial.

Les manœuvres chinoises comprennent des exercices anti-sous-marins, ciblant apparemment un soutien américain à Taïwan en cas d'invasion chinoise potentielle.

Un "avertissement aux fauteurs de troubles"

Selon la télévision publique chinoise CCTV, des missiles balistiques ont survolé Taïwan, ce qui constituerait une première. L'armée chinoise a aussi déployé des avions de chasse, des navires de guerre et des drones.

La Chine qualifie de "provocation majeure" la visite à Taïwan, la semaine dernière (du 2 au 3 août 2022), de Nancy Pelosi, la présidente de la chambre basse du Congrès américain. Pékin a encore défendu son action ce lundi (08.08.2022) lors d'une conférence de presse du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"La position de la Chine est justifiée, raisonnable et légitime. Les mesures que nous prenons sont fermes, énergiques et appropriées. Il s'agit d'un avertissement aux fauteurs de troubles ainsi que d'une leçon aux partisans de l'indépendance de Taïwan", a affirmé Wang Wenbin avant d'ajouter que son pays appelle "les Etats-Unis à faire un examen de conscience et à rectifier leur erreur au plus vite ainsi qu'à cesser de jouer la carte de Taïwan dans le dessein d'entraver le développement de la Chine".

Selon le Japon, certains missiles chinois auraient atteri dans les eaux japonaises

La Chine estime que l'île de Taïwan, peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est une province sécessioniste tandis que les autorités taïwanaises revendiquent une existence indépendante.

L'agression de l'Ukraine par la Russie a relancé les craintes que la Chine passe à l'acte vis-à-vis de Taïwan.

Des Taïwanais inquiets

A Taipeh, les habitants réagissent, perplexes, à l'instar de ces passants : "Je pense que la visite de Nancy Pelosi est une sorte de show politique parce qu'elle va très bientôt se retirer du poste de présidente de la Chambre. On espère que cela aidera à médiatiser la cause de Taïwan. Or de manière inattendue, cela a accidentellement déclenché un conflit et ce n'est pas une bonne chose pour Taïwan."

Un autre déclare "qu'il y a des avantages et des inconvénients à la visite de Pelosi". Selon lui, "le côté négatif de cela est qu'il est plus compliqué d'exporter des marchandises vers la Chine maintenant, et le côté positif est que nous gagnons plus de reconnaissance de la part d'autres pays du monde".

Exercices taïwanais

De son côté, Taïwan a condamné la poursuite des manœuvres militaires chinoises. Les forces armées taïwanaises ont annoncé ce lundi qu'elles organiseraient cette semaine des exercices militaires à balles réelles, simulant une défense de l'île contre une invasion chinoise.

Mais l'armée s'est empressée de dire que ces exercices étaient déjà programmés et ne seraient donc pas une réponse aux exercices chinois.