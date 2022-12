CDM 2022 : le Sénégal chute face à l'Angleterre (3-0)

Malgré un score sans appel de 3-0, le Sénégal n'a pas vraiment à rougir de sa prestation face à l'Angleterre.

Pendant une grande partie de la première mi-temps, les hommes d'Aliou Cissé ont laissé la possession aux Three Lions mais se sont créés les plus belles occasions. Boulaye Dia, notamment, aurait pu, par deux fois, marquer.

Boulaye Dia a été le Sénégalais le plus en vue lors de la première mi-temps

Mais le but de Jordan Henderson à la 38è minute de jeu sur la première occasion franche des Anglais a mis fin aux espoirs sénégalais.

Après l'ouverture du score, les hommes de Gareth Southgate ont réussi à prendre le contrôle du match et a beaucoup moins subir les attaques sénégalaises. Les deux buts, le premier en fin de première période et le deuxième à la 56è minute, à chaque fois marqués par Harry Kane, ont scellé leur sort de la rencontre.

"Une équipe meilleure que la nôtre"

Pour Edouard Mendy, l'Angleterre était tout simplement au-dessus d'une équipe du Sénégal qui a dû composer avec de nombreuses absences.

"Aujourd'hui on est tombé sur une équipe qui était meilleure que nous, il faut savoir l'accepter, ils ont joué à leur meilleur niveau", a déclaré le portier de Chelsea. "Ils avaient aussi tous leurs joueurs à disposition là où nous, il nous manquait quelques joueurs clés (Sadio Mané, Idrissa Gueye, Bonuna Sarr etc).”

Les fans du Sénégal étaient venus en masse au stade Al Bayt

Les supporters sénégalais étaient, eux, très deçus après la rencontre.

"J'ai trouvé que l'équipe manquait de répondant. Nous avons trop laissé le ballon aux Anglais et nous n'avons pas pu jouer à leur niveau", a déclaré Abdoulaye au micro de la DW. Tandis que pour Ibrahima, Aliou Cissé "aurait dû choisir un meilleur onze de départ". Pour Bintou il faut cependant accepter les règles du haut niveau. "C'est une compétition donc forcément l'un part et l'autre reste", a déclaré avec philosophie la jeune femme.

Les supporters sénégalais ont assuré au micro de la DW vouloir maintenant soutenir le Maroc dans ce tournoi. Les Lions de l'Atlas, derniers représentants de l'Afrique, joueront mardi face à l'Espagne.

La France maîtrise la Pologne

De son côté, l'équipe de France, futur adversaire de l'Angleterre samedi, a fait le travail face à la Pologne en gagnant 3-1.

Si en première mi-temps les Bleus ont eu un peu de mal face à des Polonais intraitables en défense, le but d'Oliver Giroud juste avant la pause a changé la donne.

Olivier Giroud et Kylian Mbappé les deux artisans de la victoire des Bleus

En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé a pris le match à son compte en marquant deux buts : une frappe au premier poteau à la 74è minute de jeu puis une frappe du droit dans la lucarne opposée de Szczesny dans les arrêts de jeu (91è). Robert Lewandowski a obtenu un pénalty en toute fin de rencontre et inscrit un but pour l'honneur de la Pologne.

Cette victoire propulse les Bleus en quart de finale pour leur troisième Mondial de suite, une première dans leur histoire.

Des records pour Giroud et Mbappé

Ce match a aussi permis à deux joueurs français de battre des records.

Olivier Giroud est devenu lors de cette rencontre le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 réalisations. Il dépasse ainsi Thierry Henry.

À 24 ans, Kylian Mbappé, est lui devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du monde a atteindre les neuf buts. Ce dernier, dans la forme de sa vie au Qatar, a tout de même tenu à préciser que les records personnels ne lui importaient guère s'il ne remportait pas le titre de champion du monde à la fin.

Kylian Mbappé est en tête du classement des buteurs de ce Mondial (5 buts)

"Bien sûr la Coupe du monde est une obsession, j'ai bâti ma saison sur ça mentalement et physiquement. Pour l'instant, ça se passe bien mais on est encore loin de l'objectif que je me suis fixé : le titre de champion du monde", a affirmé la star du PSG.

France - Angleterre ce sera samedi à partir de 19h TU.