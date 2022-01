CAN 2021 : présentation du groupe D

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021

Kamaldeen Sulemana - Ghana

L'international ghanéen est en train de se révéler à l'Europe. Actuellement à Rennes, Sulemana est suivi par les plus grands clubs européens. Sa fougue, sa rapidité et son toucher de balle apporteront un vent de fraîcheur à une sélection qui cherche à revenir sur le devant de la scène et à atteindre de nouveau le dernier carré de la CAN.