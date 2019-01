CAN 2019 : l'Egypte en plein préparatifs

Choisie la semaine dernière par le comité exécutif de la CAF pour remplacer le Cameroun, l'Egypte a célébré cette attribution devant les médias.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et le président de la Fédération égyptienne de football (EFA), Hany Abo Rida, étaient présents et ont annoncé qu'au moins huit stades étaient déjà prêts à l'emploi, notamment au Caire, à Alexandrie, à Ismaïlia et à Suez.

Mohamed Salah, joueur phare de l'Egypte

La cérémonie et le match d'ouverture se déroulera au Stade international du Caire, stade, qui peut accueillir plus de 70.000 personnes. Sa rénovation est en cours.

En tout cas, malgré le calendrier très serré, l'Egypte se sent prête à relever le défi.

"Nous avons trois ou quatre mois pour organiser cette compétition, ce qui est un grand signe de confiance de la part du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que de la part de mes collègues de la CAF. L'Egypte a obtenu seize votes lors du scrutin, ce qui montre une grande confiance envers notre pays et son économie", a déclaré Hany Abo Rida.

Ligue des Champions de la CAF : résultats

Dans le groupe A, le Wydad Casablanca a disposé de l'ASEC Mimosas (5-2) tandis que les Nigérians de Lobi Stars se sont défaits de Mamelodi Sundowns (2-1).

Dans la poule B, l'Espérance de Tunis, tenante du titre, n'a pu faire mieux que 1-1 contre les Guinéens d'Horoya. Match nul aussi dans l'autre rencontre du groupe entre le FC Platinium et les Orlando Pirates.

Dans le groupe C, le TP Mazembe a battu Ismaily (2-0) alors que le CS Constantine a lui battu le Club Africain (1-0).

Enfin dans le groupe D, l'AS Vita Club a chuté face à Al-Ahly (2-0) et Simba a remporté son duel contre la JS Saoura (3-0).

Bundesliga : derniers amicaux avant la reprise

Le Bayern Munich a remporté un tournoi de préparation à quatre équipes en battant le Borussia Mönchengladbach aux penalties.

Ce tournoi a premis au club bavarois de lancer dans le bain la jeune vedette canadienne Alphonso Davies, 18 ans, transféré des Vancouver Whitecaps au champion d'Allemagne pour 11,4 millions d'euros (le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur en provenance de la MLS).

Le Bayern, deuxième de la Bundesliga à six points de Dortmund, reprendra la saison à Hoffenheim ce vendredi.

Samedi après-midi, vous pourrez suivre sur nos ondes le derby du Rhin entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. Prise d'antenne à partir de 14h25 TU.

Coupe d'Asie des nations : résultats

Neuf pays sont qualifiés pour les 1/8ème de finale après deux journées : la Jordanie, la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Irak, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan et le Japon.

La Jordanie est même sûre de terminer première de sa poule qui compte dans ses rangs le tenant du titre : l'Australie.

Championnat du monde de handball : résultats

Après deux matchs disputés, les équipes africaines sont plutôt mal en point.

Dans le groupe C, la Tunisie n'a pas toujours pas gagné le moindre point et n'est donc que cinquième sur six au classement.

Dans le groupe D, l'Egypte est bonne dernière, avec là aussi deux défaites au compteur.

Toujours dans la même poule, l'Angola est la seule équipe du continent à tenir son rang, voire même mieux. Les Angolais ont gagné une rencontre sur les deux qu'ils ont disputé. Une rencontre face au Qatar qu'ils ont remporté d'un point (24-23).

Open d'Australie : les favoris assurent

Rafael Nadal à l'Open d'Asutralie

Pour ce premier tour de Grand Chelem de la saison, Rafael Nadal a rassuré. L'Espagnol, qui n'avait plus joué depuis quatre mois en raisons d'une blessure, a battu sans trop d'encombres le local James Duckworth en trois sets (6/4, 6/3, 7/5).

Ça passe aussi pour le numéro 5 mondial, le Sud-africain Kevin Anderson.

Chez les dames, l'Allemande et numéro 2 mondial Angelique Kerber a déroulé face à la Slovène Polona Hercog (6/2, 6/2).

Victoire tranquille aussi pour la numéro 5 mondial Sloane Stephens face à sa compatriote Taylor Townsend (6/4, 6/2).