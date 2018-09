CAN-2019: l'Egypte écrase le Niger, le Sénégal accroché par le Madagascar

Au total, 24 matches ont eu lieu ce week-end à l’occasion de la 2e journée des éliminatoires pour la CAN-2019 au Cameroun dont 13 matches qui se sont déroulés samedi.

Dans le groupe E, Les Seychellois se sont inclinés à domicile (0-3) face aux Super Eagles du Nigeria. Le Maroc a aussi battu (3-0) le Malawi, la Tunisie a dominé (2-0) eSwatini (Swaziland).

Le score le plus lourd a été enregistré chez les Nigeriens qui ont essuyé (0-6) face à l'Egypte. La figure emblématique des Pharaons, Mohamed Salah a marqué un doublé et deux passes décisives.

Le Sénégal accroché par le Madagascar

Une rencontre endeuillée à Madagascar par le décès d'une personne dans une bousculade devant le stade d'Antananarivo.

Le mouvemement de foule s'est produit deux heures avant le coup d'envoi que des milliers de supporters ne voulaient pas manquer. Une quarantaine de personnes ont également été blessées.

Le match a eu lieu dimanche malgré le drame et les Sénégalais n'ont pas réussi à s'imposer face aux Malgaches (score final :2-2). Les Lions de la Teranga manquent ainsi l'occasion de s'échapper en tête du groupe A.



L'Allemagne s'impose en amical (2-1) contre le Pérou

Malgré une légère domination allemande, le Pérou qui a aligné ses meilleurs élements a ouvert le score à la 21e minute : bénéficiant d'une erreur au milieu de terrain, le défenseur péruvien Advicula a débordé la défense avant de lâcher sa frappe au fond des filets allemands gardés par Marc-André Ter Stegen, le portier de FC Barcelone.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw parle à ses joueurs



Mais les joueurs de Joachim Löw ne se sont pas découragés pour autant : trois minutes plus tard, Julian Brandt l'attaquant de Bayer Leverkusen, a permis à son équipe d'égaliser grâce à une jolie passe de Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid.

Et quoique les deux équipes aient fourni beaucoup d'efforts pour faire la différence, la 2e période est restée stérile jusqu'à la 84e minute: l'arrière gauche allemand Nico Schultz a inscrit le 2e but, donnant ainsi l'avantage à l'Allemagne face à une tenace équipe du Pérou.

Ligue des nations: huit matches ont eu lieu dimanche

La France s'est imposée à domicile (2-1) face aux Pays-Bas,un match comptant pour la 2e journée de la Ligue A.

Dans la Ligue B, l'Ukraine a battu (1-0) la Slovaquie, le Danemark a quant à lui pris l'option (2-0) face au Pays de Galles.

Dans la Ligue C, la Bulgarie s'est imposée (1-0) face à la Norvège , dans cette même poule, Chypre a battu (2-1) contre la Slovénie.

Le match entre l'Arménie et la Macédoine s'est soldé sur (2-0) en faveur de la Macédoine dans la poule D, et la Géorgie a remporté (1-0) face à la Lituanie.

Novak Djokovic remporte l'US Open

Après Wimbledon en Angleterre, le Croate s'est imposé de nouveau face Juan Del Potro le numero 3 mondial et remporte son 14e Grand Chelem. L'Argentin Del Potro qui s'incline en finale (6-3, 7-6, 6-3) , peine à cacher son amertume :

"Et bien je pense que j’ai fait un bon tournoi, mais que c’est une defaite difficile à digérer pour moi.Je suis vraiment trsite de perdre cette finale Il est temps de faire une pause pour voir ce que mon corps ressent et être prêt au prochain tournois," déclare t-il.

Côté féminin, l'Américaine Serena Williams a été dégommée par la Japonaise Naomi Osaka. La vedette du Tennis féminin aux Etats-Unis a perdu ses nerfs, et s'en est durant le match prise à l'arbitrage. A ce moment, son adversaire,la jeune joueuse Naomi Osaka restait imperturbable jusqu'a décrocher sa victoire (6-2; 6-4):



"Et bien je vais dire que je me sens pas très bien pour le moment, peut etre quelques jours après cette victoire. Je prense que c'est à ce moment que je réaliserai ce que j 'ai fait, mais maintenant je me sens comme normal, a part que je vois seulement la presse dans cette salle", a t-elle dit.

La star américaine a écopé de 17.000 dollars d'amande pour ses trois avertissements reçus pour "coaching", "bris de raquette",puis "insulte". Déjà vainqueure de 23 titres en Grand Chelem, Serena William râte ainsi cette occasion remportée par la jeune japonaise Naomi Osaka.