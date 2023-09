Ambiance avant la rentrée des classes en Côte d’Ivoire

La gare routière d’Adjamé, la plus grande du pays, grouille de monde. Pour certains qui ont passé leurs vacances à l’intérieur de la Côte d'Ivoire, c’est la grande arrivée ! C’est le cas de Joseph Kouman, étudiant en finance-comptabilité ici à Abidjan dans une grande école.

"Je suis venu pour le BTS parce que je dois passer le BTS cette année. Je suis donc venu continuer mes études. C’est pour ça que je suis là actuellement", déclare-t-il au micro de la DW.

Départ des villes

D'autres élèves quittent la ville pour regagner leurs établissements en province. Les vacances à Abidjan sont terminées pour Stéphane âgé de 15 ans et élève en classe de 3e dans un lycée d’Oumé au centre, dans l'ouest du pays.

"J'ai quitté Oumé pour venir passer les vacances à Abidjan. C’était bien, c’est à présent la rentrée et je dois y retourner."

Whatsapp est de plus en plus utilisé par les élèves pour échanger des informations Image : ISSOUF SANOGO / AFP

Ange Grâce est âgée de 9 ans. Accompagnée de sa mère, elle doit regagner la ville de Yamoussoukro dans le centre du pays pour reprendre le chemin de l’école ce lundi matin. À la question de savoir ce qu’elle fait durant ces vacances, Ange Grâce raconte.

"Je suis contente d’aller à l’école. Je me suis amusée, j’ai regardé la télé toute la journée. Et quand je peux dormir à l’heure que je veux et je peux me réveiller aussi à l’heure que je veux. Pendant la rentrée, je ne vais pas pouvoir faire tout ça."

Bonnes affaires

Cette rentrée scolaire est aussi une occasion pour les compagnies de transports de faire de bonnes affaires. Doumbia Issa est le responsable de gare, d’une compagnie de transport qui relie Abidjan, la capitale économique à plusieurs localités de l’intérieur du pays. Il ne cache pas qu’ils sont débordés.

"On attend jusqu’à la semaine prochaine et puis on va voir. Mais il y’a eu plus aujourd’hui que les autres jours. D’autres vont se plaindre mais on arrive à la satisfaire quand même."

Les parents d’élèves, eux, s’organisent à leur manière. Monique Ahissé vient tout droit de la ville de Divo dans le centre-ouest du pays. Elle est venue accompagner son garçon à Abidjan pour la rentrée.

"J'ai quitté Divo. Comme lui, il fréquente ici, donc je suis venue ici avec lui."

Lors de la traditionnelle rencontre avec les acteurs du système éducatif, Mariétou Koné, la ministre ivoirienne de l’éducation nationale a indiqué que l’année scolaire 2023-2024 qui débute ce lundi 11 septembre prendra fin le vendredi 12 juillet 2024. Et le slogan de cette rentrée est : "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité."