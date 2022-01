Rodrigue Koné: "Kaboré s'est toujours méfié de l'armée"

Des militaires en uniforme ont affirmé lundi (24 janvier) dans la soirée à la Radiodiffusion Télévision du Burkina avoir pris le pouvoir et mis fin aux fonctions du président Roch Marc Christian Kaboré.

Le capitaine Kader Ouedraogo, entouré d'une quinzaine de militaires qui a lu le communiqué a annoncé dans la foulée, la création du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) "qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité."

Dans la foulée, le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a ordonné la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale par ailleurs la constitution est "suspendue".

Un couvre-feu de 21h00 à 5H00 TU et heure locale a été instauré sur tout le territoire. Et le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) s'est engagé "à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous". Cette situation ne surprend pas Fahiraman Rodrigue Koné, chercheur principal au Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le Bassin du Lac Tchad, de l‘Institut d'études de sécurité (ISS), basé à Dakar.

Au micro d’Eric Topona, il estime que la tension grandissante entre l’armée et le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a fini par aboutir à ce putsch.

