A Ouagadougou, le Théâtre populaire Désiré Bonogo renaît de ses cendres

A Ougadougou, les travaux de réhabilitation du mythique théâtre populaire Désiré Bonogo ont débuté. Le centre culturel allemand, l'Institut Goethe au Burkina Faso, aide à ressusciter ce théâtrede plein air en ruines et envahi par les mauvaises herbes.

Les travaux de peinture, de revêtement, de plomberie, d'électrification et de menuiserie vont bientôt commencer et le théâtre devrait accueillir en résidence, à partir de novembre, des danseurs soudanais et burkinabè.

Situé dans le quartier Samandin de Ouagadougou, le lieu est abandonné depuis 1986.

Chasser les serpents et les scorpions

Première priorité du chantier : chasser les serpents, scorpions ou tout autre animal venimeux qui se sont installés dans les travées du théâtre abandonné depuis bientôt quatre décennies.

Bientôt le lever de rideau au Théâtre populaire Désiré Bonogo

Dans la partie couverte du théâtre, le décapage des murs a commencé. Odile Somé et Olivier Gansonré sont deux danseurs et la fierté se lie sur leur visage.

"En tant qu'artiste c'est un grand plaisir d'entendre cela. Franchement, je remercie cette initiative du Goethe Institut. Ça va nous permettre de faire plein de chose là-bas", se réjouit Odile Somé.

Et pour Olivier Gansonré aussi, "c'est une bonne nouvelle pour la famille des artistes. Ça va profiter à toutes les disciplines artistiques."

Un espace d'effervescence culturelle

Créé par l'ancien président Thomas Sankara durant la révolution burkinabè, cet espace d'effervescence culturelle a été par la suite oublié.

L'amphithéâtre extérieur est toujours sur pieds mais il est envahi par la végétation et des tâches noires d'humidité recouvrent les murs.

Pour connaître la suite, écoutez ci-dessus le reportage de Charles Bako, notre correspondant à Ouagadougou!