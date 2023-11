L’accès à l’eau potable reste un défi au Burkina Faso

Au Burkina Faso, de nombreuses familles sont obligées de se contenter des eaux de pluies, des eaux de forages non potables et des eaux des rivières.

1,9 millions de personnes ont besoin d’eau de toute urgence au Burkina, selon un rapport de l’ONG Oxfam International. L’accès à l’eau potable est toujours un défi en zone rurale et dans les périphéries des grandes villes.

Les femmes du quartier Bogdin, à la périphérie de Ouagadougou, parcourent souvent de longues distances en transportant leurs bidons pour aller chercher de l’eau.

Le quotidien des habitants

Henriette Zoungrana habite ce quartier. Elle gère un forage peu profond qui tire une eau non potable, mais qui sert aux ménages quand ceux-ci n’ont pas d’autres choix.

"En période de pluie, les femmes ne viennent plus acheter l’eau de forage. Elles utilisent l’eau de pluie pour leurs besoins", Henriette Zoungrana.

Sa consommation est dangereuse pour la santé, nous fait savoir Guillaume Badolo, un habitant du quartier.

"Les gens préfèrent recueillir l’eau de pluie pour s’en servir en saison pluvieuse. Ils en boivent aussi. Moi-même ça m’arrive… quand je bois cette eau de forage, j’ai des douleurs en urinant. Si ça joue sur nous, je me demande comment ça se manifeste chez les enfants. Et puis les gens parcourent de longues distances pour s’approvisionner en eau de forage", a-t-il déploré.

Les autorités ont multiplié des points d'eau mais ils demeurent insuffisants. Image : OLYMPIA DE MAISMONT/AFP/Getty Images

Des efforts insuffisants

Des efforts ont déjà été engagés par les autorités mais ils restent insuffisants, selon Alassane Samoura, fondateur du musée de l’Eau à Ouagadougou.

"Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de grands projets hydrauliques ont été mis en place avec les partenaires techniques et financiers. On peut s’en réjouir mais sur le terrain, ça reste un défi que les gens aient de l’eau potable à boire. Les plus vulnérables, ce sont beaucoup plus les mamans et les fillettes parce que ce sont elles qui assurent la corvée d’eau, qui vont chercher de l’eau et souvent en ramènent qui n’est pas potable. Selon les statistiques, il faut marcher quatre à cinq kilomètres, c’est énorme. Elles partent souvent à quatre heures du matin pour revenir à dix heures, onze heures", a expliqué Alassane Samoura.

Outre le paludisme et la bilharziose, deux maladies parasitaires liées au contact avec des zones humides, la consommation d’une eau contaminée engendre des maladies graves comme le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la fièvre typhoïde ou encore la poliomyélite.

Diffusion de maladies

Alassane Samoura rappelle la gravité de ces maladies : "Le taux de mortalité dans les centres de santé ce sont beaucoup plus les maladies hydriques et le paludisme. Ce sont une cause imminente d’hospitalisation et même de décès pour beaucoup d’enfants. Il y a encore beaucoup d’efforts à faire".

Ephreim Ouédraogo, architecte et lauréat du prix eau Rejed Togo, rappelle que la simple proximité avec des points d’eau insalubres suffit à transmettre des maladies.

"Nul n’ignore que l’eau c’est la base de la vie et que la population en général, et en particulier les enfants qui sont en zones périphériques ou dans des zones d’accès difficile à l’eau, s’exposent à des maladies. Ils sont obligés de s’approcher des points d’eau mal entretenus. Il y a des retenues d’eau non salubres et les enfants s’approchent de ces points d’eau pour se désaltérer, pour se laver, se baigner, se laver les habits, et ils sont en contact avec des vecteurs qui sont sources de maladies", a fait part Ephreim Ouédraogo.

Dans certaines villes du Burkina Faso, le taux d’accès à l’eau potable a chuté de 40%. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans des conditions de promiscuité sans eau pour boire ou se laver.