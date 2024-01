Des soldats russes déployés au Burkina Faso

Ils sont une centaine de militaires russes arrivés à Ouagadougou, mercredi dernier.

C'est le premier contingent d'une force de 300 hommes qui est déjà sur place et qui « assurera la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, le leader du pays contre toute attaque terroriste », a précisé Africa Corps dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram.

Africa Corps, la nouvelle trouvaille russe

Cette nouvelle structure russe, qui a repris les opérations du groupe paramilitaire Wagner, est placée directement sous les ordres du ministère russe de la Défense. Elle représente désormais le nouveau label de la présence militaire russe en Afrique.

Si pour Africa Corps, les forces sont au Burkina Faso pour assurer la sécurité du chef de la junte, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, on parle plutôt d'instructeurs russes venus appuyer l'armée burkinabè dans sa lutte contre le terrorisme.

Après le Mali, les rues de Ouagadougou, au Burkina Faso, ont vu fleurir les drapeaux russes. Image : Kilaye Bationo/AP Photo/picture alliance

"C’est une coopération entre l'État russe et l'État burkinabè. Il n'est pas question d'une société russe, ce sont des instructeurs russes qui sont là pour former nos hommes à manier les armes que l'État burkinabè a commandées. C'est normal qu'ils viennent les former", a indiqué de son côté Nestor Podassé, responsable d'un mouvement pro-junte qui a été l'un des tout premiers à poster les images de l'arrivée des soldats russes à Ouagadougou sur les réseaux sociaux.

Renforcer sa présence au Sahel

Les troupes russes sont déjà présentes au Mali. Moscou renforce ainsi sa présence militaire au Sahel ainsi que son influence.

"Les interventions des services russes, que ce soit au Niger, au Mali comme au Burkina Faso, c'est avant tout pour protéger les régimes, beaucoup moins pour lutter contre les djihadistes", a estimé l'expert militaire, le général Dominique Trinquand.

Pour l'instant, pas d'annonce officielle du côté des autorités militaires. C'est le réseau de propagande, lié à l'ancienne société de sécurité privée Wagner et aux renseignements militaires russes, ainsi que des activistes pro-juntes, qui sont les premiers à publier les images de l'arrivée des forces russes au Burkina Faso.