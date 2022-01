Burkina Faso : le président Kaboré arrêté

Notre correspondant à Ouagadougou, Richard Tiéné, confirme que le président Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté. Il aurait été transféré dans un camp militaire dans le centre de la capitale sans que l'on en sache plus pour le moment. Il semblerait que les discussions menées dans la nuit de dimanche à lundi entre les mutins et les autorités n'aient pas abouti.

Selon un journaliste de l'Agence France Presse, des soldats encagoulés ont pris position ce lundi (24.01.2022) devant la télévision nationale.

Impossible de dire pour le moment si ce sont des soldats mutins ou des militaires fidèles au pouvoir envoyés pour sécuriser la Radio télévision burkinabè (RTB). Les programmes ne sont pas interrompus. "Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a évincé Roch Kaboré", a annoncé le journal News Ouaga.

En revanche, l'internet mobile est coupé depuis dimanche.

Retour sur un weekend mouvementé

Tout est parti de tirs sporadiques puis nourris ce dimanche, à l'aube. Des tirs qui ont réveillé les Ouagavillois qui, la veille, avaient vu une manifestation en soutien au Mali réprimée par des courses poursuites et l'usage de gaz lacrymogène.

Sur les antennes de la télévision nationale, le ministre des armées, le général Barthélemy Simporé dans des propos paradoxaux ravive la rumeur relative à un profond malaise dans les casernes :

"Nous ne savons pas ce qu'ils revendiquent. Nous sommes en train de suivre pour entrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre. Le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a pour le moment été inquiétée. Ce sont des tirs bien circonscrits qui sont sous contrôle."

Des tirs nourris sous contrôle. Pourtant, dimanche, un couvre-feu est décrété de 20h à 5h30, jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire.

Écouter l'audio 02:23 "Nous ne savons pas ce qu'ils revendiquent" (Barthélémy Simporé)

Les populations restent inquiètes et peu rassurées par cette sortie du ministre des armées.

"Il faut que la population ait l'information juste. Il ne faut pas essayer de la camoufler. C'est une situation compliquée et c'est sûr que même le président, à un certain niveau, il se cherche. Ce n'est pas que je le soutiens."

"Des crises dans d'autres crises, je pense que si on va de mal en pis c'est nous tous qui allons payer le prix fort. Nous sommes déjà dans un contexte très difficile; contexte d'insécurité avec les menaces terroristes, contexte sanitaire assez difficile."

Tirer les leçons de la Guinée et du Mali

Les soldats, selon certaines sources non officielles, exigeraient le départ du directeur de l‘agence des renseignements. Ils dénonceraient également la mauvaise qualité des équipements, la mauvaise prise en charge des familles des victimes du terrorisme.

L'expert en sécurité Mahamoudou Sawadogo prévient : "Les forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui, historiquement d'ailleurs, le dernier rempart face aux désordres créés par les politiciens. Je pense que nous devons tirer leçons de tout cela et de ce qui se passe en Guinée et au Mali pour ne pas tomber dans les mêmes dérives."

La célébration de la qualification des étalons du Burkina en quart de finale de la coupe d'Afrique des nations aura été de courte durée. A 20h, le couvre-feu était en vigueur avec des tirs par endroit. Les écoles, elles, restent fermées.