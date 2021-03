Bundesliga : le choc entre Munich et Dortmund

Les projecteurs seront braqués sur l'Allienz Arena de Munich où le Bayern reçoit samedi soir le Borussia Dortmund. Le Bayern doit l’emporter car il est certes leader du championnat mais avec deux points seulement d'avance sur le RB Leipzig.

Les Bavarois n'ont en effet pas droit à l'erreur pour conserver leur avance sur Leipzig.

Le Borussia est pour sa part 5e au classement et ne peut pas non plus se permettre de laisser filer les points de cette rencontre sous peine de dire adieu à une participation européenne la saison prochaine. L'enjeu est donc de taille pour les deux équipes.

Leipzig se déplace à Fribourg

Face à Fribourg, l'équipe de Leipzig de Julian Nagelsmann est favorite sur le papier, mais elle doit se méfier pour rester dans la course au titre.

Le Borussia Mönchengladbach affronte le Bayer Leverkusen. Une belle affiche également, car en cas de contreperformance, Gladbach verra ses chances de jouer une compétition européenne la saison prochaine s'éloigner.

L'Eintracht Francfort s'accroche

Quatrième au classement, l'Eintracht Francfort accueille Stuttgart. Les Aigles de Francfort vont affronter cette rencontre avec la même intention de conforter leur place synonyme de la participation en Ligue des champions

A Gelsenkirchen, Schalke 04 accueille vendredi soir Mayence. Une rencontre entre deux équipes mal placées. Schalke occupe la dernière place et se dirige vers la relégation, tandis que Mayence est à l’avant-dernière place.