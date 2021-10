Bundesliga J9 : Le Bayern Munich ne s'arrête plus

Non seulement les semaines se ressemblent pour le Bayern Munich, mais c'est aussi le cas pour leurs adversaires, qui en subissent les conséquences. Après le Bayer Leverkusen, défait 1-5 sur sa pelouse le week-end dernier, cette semaine, c'est Hoffenheim qui a fait les frais de la colère des Bavarois.

Lewandowski, encore lui

Dans son antre de l'Allianz Arena, le Bayern s'est imposé 4-0, grâce notamment à un nouveau but de Robert Lewandowski, son dixième de la saison. L'attaquant polonais, qui fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or, a confié en fin de rencontre faire toujours de son mieux pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels :

"Cela fait un moment que je réalise de grosses performances, pas depuis la semaine dernière ou encore celle d'avant. Quand on voit mon année 2020, tous les buts que j'ai inscrits et tout ce que nous avons gagné comme titres, on se rend bien compte de la forme dans laquelle je suis. Cette saison, c'est la même chose : j'essaye de faire du mieux possible. C'est vrai que gagner le Ballon d'Or serait un honneur."

Robert Lewandowski est déjà à 10 buts en 9 journées de championnat

Le Borussia réagit bien

Le Bayern Munich est toujours leader, avec deux points d'avance sur le Borussia Dortmund. Le Borussia qui se devait de réagir sur le terrain de Bielefeld, après la claque 4-0 reçue en Ligue des Champions à Amsterdam face à l'Ajax. Malgré l'absence d'Erling Haaland, Dortmund s'est imposé 3-1 au terme d'une prestation qui a beaucoup plu à l'entraîneur Marco Rose :

"Je l'ai dit à quelques reprises ces dernières semaines : le football est un travail au jour le jour. Nous nous réjouissons de chaque victoire comme nous sommes déçus après chaque défaite. Je trouve que les joueurs ont bien réagi aujourd'hui et que nous méritons notre victoire. Nous nous sommes battus jusqu'au bout face à cette équipe de Bielefeld difficile à manoeuvrer."

A la troisième place, on retrouve Fribourg, qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Une défaite des Loups fatale à Mark van Bommel, qui a été remercié. Cela fait huit rencontres que Wolfsburg n'a pas connu la victoire.

Modeste sauve Cologne

Sinon, ce week-end, il y avait aussi le derby du Rhin. Un derby entre Cologne et le Bayer Leverkusen, deux villes de l'ouest du pays collées l'une à l'autre. Si Leverkusen a pris l'avantage en première mi-temps, Cologne a fini par se réveiller et à revenir à la marque grâce à un doublé d'Anthony Modeste. Alors l'attaquant français est certes vu comme le héros de la ville en ce lundi mais il sait qu'il n'aurait rien pu faire sans ses coéquipiers :

"Mon équipe me soutient bien, ce qui me donne beaucoup de force. En fin de compte, je suis un attaquant, je dois faire mon job, c'est-à-dire être dans la surface. Aujourd'hui, cela a bien fonctionné, et j'espère que ce sera de nouveau le cas à l'avenir."

Auteur d'un doublé, Anthony Modeste sauve Cologne dans le derby

Dans les autres rencontres de la journée, le RB Leipzig n'a fait qu'une bouchée du Greuther Fürth, victoire 4-1. C'est d'ailleurs sur ce même score que Mayence s'est imposé vendredi soir face à Augsburg. Le Hertha Berlin a battu Gladbach 1-0, l'Union Berlin a concédé le nul 1-1 à Stuttgart et enfin, le VfL Bochum a signé sa deuxième victoire de la saison en battant l'Eintracht Francfort 2-0.

29 buts ont été inscrits lors de cette 9ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce week-end, avec notamment Leverkusen-Wolfsburg, Dortmund-Cologne ou encore Union Berlin-Bayern Munich.