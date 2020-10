Bundesliga J4 : le RB Leipzig prend seul la tête du classement

C’est notamment grâce à un fantastique but de Yussuf Poulsen (une volée du gauche sans contrôle de l’extérieur gauche de la surface) que le RB Leipzig a signé une troisième victoire en quatre matchs depuis le début de la saison.

Ces trois points pris face à Augsbourg, qui réalisait jusque là un bon début de saison, sont très importants, puisque conjugués au match nul de Francfort sur le terrain de Cologne, ils permettent aux hommes de Julian Nagelsmann de prendre seuls la tête de la Bundesliga.

“Le classement m'importe peu. C'est le nombre de points que je regarde. Ces 10 points que nous avons pris montrent que nous avons bien débuté la saison, avec trois victoires et un match nul. Contre Leverkusen, nous aurions pu faire mieux, mais nous ne méritions pas plus d'un point. Nous sommes contents de notre début de saison et d'occuper actuellement la première place au classement", a déclaré le jeune entraîneur allemand.

Le Bayern et Dortmund complètent le podium

Robert Lewandowski, en tête du classement des buteurs

Le Bayern Munich n’a, lui, connu aucune difficulté pour disposer du promu, l’Arminia Bielefeld. Les Bavarois se sont imposés 4-1 avec un doublé pour Thomas Müller et un autre pour Robert Lewandowski. Même réduits à 10 suite à l’expulsion de Corentin Tolisso à la 76ème minute de jeu, les hommes de Hansi Flick ont pu contrôler le match afin de remonter à la 2ème place du classement.

Le Borussia Dortmund complète le podium. Le BvB a battu Hoffenheim 1-0 à la suite d’une rencontre plutôt équilibrée entre les deux formations grâce à un but de Marco Reus. C’est la première fois que Dortmund s’impose sur la pelouse du TSG depuis 2012. A l’époque, Jürgen Klopp était encore l'entraîneur des Borussen, et Erling Haaland n’avait que 12 ans.

Cette victoire, enregistrée là où normalement le Borussia perd toujours des points et où le Bayern a chuté il y a trois semaines, est évidemment une bonne opération dans la course au titre.

"Il est vrai que nous n'avons pas bien joué; mais c'est difficile quand les joueurs reviennent de la trêve internationale uniquement le jeudi ou le vendredi. Nous ne nous sommes pas entraînés ensemble une seule fois, et nous avons remporté une victoire au forceps", a concédé Marco Reus après la rencontre.

Mayence perd encore, Schalke gagne ses premiers points

Goncalo Paciencia, buteur pour Schalke 04

Dans les autres résultats de cette journée, on note la victoire 1-0 du Bayer Leverkusen face à Mayence, qui n’a toujours pas pris de points cette saison. De son côté, Stuttgart a surpris le Hertha Berlin sur sa pelouse en s’imposant 2-0. Le SC Fribourg et le Werder Brême se sont eux quittés sur le score de 1-1, tout comme le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg, deux clubs dont la saison peine à décoller. Enfin Schalke 04 a engrangé son premier point de la saison en faisant match nul 1-1 face à l’Union Berlin.

Ligue des champions de la CAF : l'Egypte à l'honneur

Les clubs égyptiens ont pris un avantage lors des demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF.

Samedi, Al Ahly s'est imposé 2-0 contre le Wydad Casablanca; hier soir, le Zamalek est allé gagner 1-0 sur la pelouse du Raja.

Les deux géants cairotes vont donc aborder les demi-finales retour, qui auront lieu le week-end prochain, avec sérénité.

Ce soir, à partir de 19h en temps universel, la RS Berkane affronte le Hassania d'Agadir en demi-finales de la Coupe de la Confédération. L'autre demi-finale aura lieu mardi soir. Elle opposera le club guinéen de Horoya aux Egyptiens du Pyramids FC.

Semi-marathon : l'Ougandais Kiplomo nouveau champion du monde

En athlétisme, le championnat du monde de semi-marathon se disputait en Pologne. Et une surprise chez les hommes, avec la victoire du jeune coureur ougandais de 19 ans Jacob Kiplomo.

C’était pourtant un autre de ses compatriotes, Joshua Chepteigei, champion du monde du 10 000m, qui était le grand favori mais ce dernier n’a pas résisté à la fougue de Kiplomo et n’a terminé que 4ème. Il a par ailleurs salué la performance de son jeune ami sur Twitter.

Chez les dames, c’est la Kényane Peres Jepchirchir, déjà sacrée en 2016 sur cette distance, qui s’est imposée.