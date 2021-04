Bundesliga J31 : Le Bayern Munich doit patienter

Malgré un but de Robert Lewandowski, son 36ème de la saison, le Bayern Munich s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Mayence. Une contre-performance qui contrecarre les plans bavarois, même si l'entraîneur Hansi Flick ne se fait pas trop de soucis pour la suite :

"Je dois avant tout digérer cette défaite. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Je ne me préoccupe pas de ce que font les autres équipes, seulement quand nous les affrontons. Il nous reste trois matchs à jouer, nous avons besoin que d'une victoire, et je pense que nous allons gagner un de nos matchs restants", a déclaré l'entraîneur du Bayern en conférence de presse.

La rage de Thomas Müller après la défaite du Bayern Munich

Leipzig retarde l'échéance

A trois journées de la fin du championnat, le Bayern Munich possède huit points d'avance sur Leipzig. Le RB qui s'est imposé 2-0 face à Stuttgart, réduit à dix suite à l'expulsion du Francais d'origine comorienne Naouirou Ahamada suite à une faute sur Amadou Haidara. L'international malien a d'ailleurs ouvert le score pour Leipzig.

Grâce à une jolie tête, Amadou Haidara a signé son troisième but de la saison en Bundesliga

Une victoire qui permet aux joueurs du RB de retarder quelque peu le sacre du Bayern, mais aussi d'engranger de la confiance, dans le but de disputer la meilleure saison de l'histoire du club, comme l'a expliqué Emil Forsberg à l'issue de la rencontre :

"Nous voulions absolument gagner. Je l'avais dit mardi dernier : nous voulions absolument réagir, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons eu un peu d'aide, vu que nous étions en supériorité numérique, mais je trouve que dans l'ensemble, nous avons effectué une bonne prestation", a déclaré le milieu de terrain suédois, également buteur lors de cette rencontre. "Cela nous a permis de prendre un peu de confiance en nous avant le match de vendredi contre Brême".

Leipzig qui affrontera le Werder vendredi, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. L'autre confrontation aura lieu samedi, avec le Borussia Dortmund qui accueillera le Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division.

Dortmund se rapproche de la Ligue des Champions

Le BvB, justement, qui a fait la bonne affaire du week-end dans la course à la Ligue des Champions. Vainqueur 2-0 sur le terrain de Wolfsburg grâce à un doublé d'Erling Haaland, le Borussia est toujours cinquième, mais revient à deux points de son adversaire du jour, et surtout à un point de Francfort, qui s'est incliné 3-1 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Pour le capitaine Marco Reus, tout est encore possible, d'autant que son équipe est en forme :

"D'une manière générale, nous aurions aimé ne pas avoir autant à nous battre pour une place en Ligue des Champions. Mais les choses sont ainsi, et nous faisons avec. Nous devons gagner tous les matchs qu'il nous reste pour espérer y aller maintenant. Cela va se jouer au mental, mais nous sommes habitués à ce genre de situations", a estimé Marco Reus. "Bien que nous avons encore des adversaires très forts d'ici la fin de la saison, nous sommes dans une bonne dynamique, l'équipe joue bien. Nous devons continuer sur cette lancée".

Nouveau doublé pour Erling Haaland, qui compte 25 buts en Bundesliga cette saison

Une passionnante course au maintien

Dans les autres rencontres, Mayence, qui a donc battu le Bayern Munich, a fait un grand pas vers le maintien. Moussa Niakhaté et ses coéquipiers sont 12èmes avec 34 points, soit à cinq points de la place de barragiste, occupée par Cologne.

Les Colonais qui ont remporté un match crucial à Augsburg, victoire 3-2, et qui ne comptent qu'un point de retard sur le Werder Brême et l'Arminia Bielefeld, respectivement défaits par l'Union Berlin (3-1) et le Borussia Mönchengladbach (5-0). Enfin, la rencontre entre le Hertha Berlin et Schalke 04 a été reportée, les joueurs du Hertha étant toujours en quarantaine après la détection de plusieurs cas positifs au coronavirus dans l'effectif.