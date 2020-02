Bundesliga J22 : le Bayern Munich reste en tête

Victoire tranquille hier face à Cologne 4-1 pour le Bayern Munich.

Les champions d'Allemagne en titre menaient 3-0 après seulement 12 minutes de jeu suite à des réalisations de Robert Lewandowski, Kinglsey Coman et Serge Gnabry. Le Germano-Ivoirien qui a par ailleurs inscrit un deuxième but peu après l'heure de jeu.

Cette victoire permet donc au Bayern de rester en tête et de continuer sa belle série de huit matchs sans défaite en Bundesliga.

"Nous avons parfaitement commencé cette rencontre, avec beaucoup d'entrain. Nous nous sommes montrés très efficaces d'entrée de jeu ; honnêtement, nous aurions pu mener 5- ou 6-0 à la mi-temps. C'est pour cela que nous sommes très contents, nous avons accompli notre devoir, et nous sommes de nouveau en tête du championnat", a déclaré Thomas Müller après la rencontre.

Leipzig toujours dauphin, Dortmund se reprend

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés 3-0 face au Werder Brême avec notamment un but du Franco-Congolais Nordi Mukiele.

Avec seulement un point de retard sur le Bayern Munich, le RB Leipzig reste donc dans le sillage du Rekordmeister.

Dortmund se rassure avant son huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG.

Du côté du Borussia Dortmund, une semaine après sa défaite 4-3 face à Leverkusen, le BvB s'est bien repris en battant facillement l'Eintracht Francfort 4-0.

Erling Haaland a inscrit lors de cette rencontre son 8ème but depuis son arrivée il y a moins de deux mois.

Pour Lucien Favre, cette victoire, obtenue face à une équipe invaincue en 2020, a le mérite de remettre Dortmund sur de bons rails alors que le club affronte le PSG demain soir en 1/8ème de finale aller de la Ligue des Champions.

"C'est toujours une bonne chose que de gagner 4-0 face à une équipe qui avait bien joué jusqu'à présent lors de cette phase retour. Notre victoire a été limpide, et nous avons bien empêché notre adversaire de se créer des occasions", a déclaré l'entraineur suisse.

Gladbach toujours dans le coup

Les Poulains ont dominé sans soucis le Fortuna Düsseldorf 4-1.

Cette victoire leur permet de rester au contact de Dortmund et de pouvoir espérer leur passer devant dans les semaines à venir puisqu'ils comptent un match en moins. Une rencontre qu'ils disputeront face à Cologne le 11 mars prochain.

Du côté de Leverkusen, 5ème, la victoire face à Union Berlin 3-2 a été arrachée dans les dernières minutes de jeu par Karim Bellarabi.

Schalke 04 piétine

Les Knappen, qui n'ont pas pu faire mieux que match nul 0-0 face à Mayence, sont toujours 6èmes, mais l'écart se creuse avec les autres qualifiés pour l'Europe puisque Schalke pointe maintenant à quatre points de Leverkusen.

Dans les autres résultats, match nul entre Fribourg et Augsbourg 1-1, défaite de Hoffenheim 3-2 face à Wolfsburg, et enfin le Hertha Berlin s'est imposé 2-1 face à Paderborn.

Supercoupe d'Afrique : le Zamalek en vainqueur à Doha

La Supercoupe d'Afrique était délocalisée pour la première fois hors du continent, à Doha, au Qatar, et c'est le vainqueur de la Coupe de la confédération 2019, le Zamalek, qui s'est imposé face au vainqueur de la Ligue des Champions, l'Esperance de Tunis.

Une victoire obtenue sur le score de 3-1 qui fait entrer Patrice Carteron dans l'histoire.

L'entraineur français du Zamalek est devenu le premier coach à remporter la Supercoupe d'Afrique deux ans de suite. En effet, l'an passé, il avait mené à la victoire une autre équipe : le Raja Casablanca.

Tennis : Gaël Monfils en pleine forme

Sept jours après avoir remporté le tournoi de Montpellier, le Francais s'est imposé hier à Rotterdam face au jeune Canadien d'origine togolaise Félix Auger-Aliassime. Le score sans appel (6-2, 6-4).

A l'âge de 33 ans et après 16 ans sur le circuit ATP, c'est la première fois que Gaël Monfils remporte deux tournois au cours de la même saison.

Athlétisme : rien n'arrête Armand Duplantis

Une semaine après avoir effacé des tablettes le record du monde de Renaud Lavillenie, le Suédois a remis le couvert en écartant une barre à 6m18.

A seulement 20 ans, Armand Duplantis sera à n'en pas douter l'une des attractions majeures des Jeux Olympiques de Tokyo.

NBA : l'ouest remporte le All Star Game 2020

C'est l'équipe qui réunissait les meilleurs joueurs de la conférence ouest, celle de LeBron James, qui s'est imposée dans les dernières minutes de la rencontre 157-155 dans le match de gala annuel de la NBA qui se disputait à Chicago.

Les deux représentants africains de la soirée, les Camerounais Joel Embiid et Pascal Siakam évoluaient dans l'équipe de l'est, celle qui a perdu. Mais les deux hommes ont réalisé une bonne rencontre. Joel Embiid a notamment inscrit 22 points et pris 10 rebonds.

C'est Kawhi Leonard, la star des Los Angeles Clippers, qui a remporté le trophée de meilleur joueur.

Un trophée qui porte dorénavant le nom de Kobe Bryant, la star décédée le mois dernier dans un accident d'hélicoptère.

Leonard s'est dit trés ému de recevoir ce prix, lui qui avait une bonne relation avec la star des Lakers.

"Vous savez, rien que de pouvoir mettre ce trophée dans ma salle de trophée, juste la possibilité de voir le nom de Kobe dessus, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Il a été une grande inspiration dans ma vie, il a fait beaucoup de choses pour moi", a confessé le joueur, pourtant peu loquace d'habitude.