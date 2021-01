Bundesliga J15 : Schalke s'impose enfin

La grande nouvelle du week-end est venue de Gelsenkirchen, où le FC Schalke 04 a enfin gagné un match de championnat, son premier de la saison, son premier depuis un an. Grâce à un triplé du jeune Américain Matthew Hoppe et un but d'Amine Harit, Schalke a battu Hoffenheim 4-0. Un véritable soulagement pour l'entraîneur Christian Gross :

"Nous sommes contents de ce résultat et d'avoir pris les trois points. Je sais qu'en première mi-temps, nous devons notre survie dans le match à notre superbe gardien Ralf Fährmann. C'était le roc de notre défense, et il a tout arrêté. Après l'ouverture du score, l'équipe a gagné en confiance, ce qui nous a permis d'enchaîner en seconde période", a indiqué le technicien suisse.

Du haut de ses 19 ans, Matthew Hoppe a été le véritable héros de la journée

"Quand nous avons inscrit le 2-0, le match était quasiment plié. Si je suis conscient d'une part que nous avons encore beaucoup de travail devant nous, je dois souligner d'autre part que mon équipe a tout fait pour que la chance soit de notre côté aujourd'hui".

Un succès qui permet à Schalke 04 d'abandonner sa place de lanterne rouge au profit de Mayence, qui s'est incliné 2-0 sur sa pelouse contre l'Eintracht Francfort.

Trois passes décisives et un but : Amine Harit a passé une bonne après-midi

Le Bayern renvsersé par Gladbach

Alors qu'il menait tranquillement 2-0 sur la pelouse de Gladbach grâce à un pénalty de Robert Lewandowski et un but de Leon Goretzka, le champion en titre a vu son adversaire du jour revenir à sa hauteur, avant de le doubler grâce à une réalisation de Florian Neuhaus juste au retour des vestiaires. Une défaite 3-2 pour le Bayern Munich qui accuse le coup depuis quelques temps, notamment en défense.

Comme la saison passée, Gladbach a remporté le premier choc face au Bayern Munich

Si les Bavarois n'ont pas eu véritablement de pause cette année, il ne faut pas se cacher derrière le manque de fraîcheur, selon Leon Goretzka :

"Quand tu joues au Bayern, c'est très fatigant : tu as des matchs tous les trois jours, et à cause du coronavirus, le calendrier s'est resserré un peu plus cette année. Malgré tout, nous avons été en famille pendant les fêtes de Noel, nous avons fait le plein d'énergie. Ce qui signifie que le manque d'énergie ne peut pas être une excuse", a souligné le milieu de terrain à l'issue de la rencontre.

Dortmund gagne à Leipzig

Malgré sa défaite, le Bayern reste leader avec 33 points. Et derrière, le RB Leipzig n'a pas su en profiter. Deuxièmes à deux longeurs, les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 3-1 à domicile face au Borussia Dortmund. L'homme du match n'est autre qu'Erling Haaland, auteur de deux buts et d'une passe décisive. Une victoire qui fait du bien au Borussia, comme l'a expliqué son capitaine Marco Reus après le match :

"Nous avons tous réalisé un grand pas en avant aujourd'hui - moi aussi, personnellement. Nous sommes contents d'avoir effectué une si belle seconde période, surtout qu'en première mi-temps, c'était particulièrement difficile. Leipzig nous a posés pas mal de problèmes, mais nous nous sommes réveillés au cours des 45 dernières minutes, nous avons beaucoup plus eu le ballon, nous avons obligé le RB à reculer, et nous avons laissé parler nos qualités".

Face au RB Leipzig, Erling Haaland a inscrit ses 11ème et 12ème buts de la saison

Grâce à ce succès, Dortmund reste quatrième, mais compte désormais 28 points, et se trouve à une longueur du Bayer Leverkusen, qui n'a pu faire mieux que 1-1 face au Werder Brême.

Dortmund qui compte toujours trois points d'avance sur ses poursuivants, l'Union Berlin et Wolfsburg, qui se sont neutralisés, score final 2-2.

Wamangituka s'illustre encore

Ailleurs, Fribourg a réalisé le carton de la journée en battant le 1.FC Cologne 5-0. Grâce notamment à un but de Silas Wamangituka, Stuttgart est allé gagner 4-1 sur la pelouse d'Augsburg, et enfin l'Arminia Bielefeld s'est imposé 1-0 face au Hertha Berlin grâce à un but de l'Allemand d'origine ghanéenne Reinhold Yabo.