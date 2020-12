Bundesliga J12 : Dortmund retrouve le sourire

Quelques jours après son revers 5-1 à domicile contre Stuttgart, Dortmund avait besoin de se rassurer. Sous la houlette du nouvel entraîneur Edin Terzic, les joueurs du Borussia se sont montrés très entreprenants et ont pris l'avantage grâce à Raphael Guerreiro à la 12ème minute de jeu. Mais le Werder est vite revenu dans la partie grâce à un but de Felix Möhwald à la 28ème.

Reus rate, puis marque

Il faudra finalement attendre la fin de la rencontre pour voir le capitaine Marco Reus délivrer les siens suite à un pénalty transformé en deux temps. Victoire 2-1 du Borussia, un succès qui fait du bien, a expliqué le gardien Roman Bürki à l'issue de la rencontre :

"Nous sommes un peu soulagés. Ce n'était pas évident d'aborder ce match, nous avions un peu la pression, parce qu'après notre prestation face à Stuttgart, nous voulions faire mieux. Aujourd'hui, nous avons eu une bonne attitude sur le terrain, nous nous sommes bien battus, jusqu'à la dernière minute, et nous sommes ravis d'avoir pris trois points."

Edin Terzic commence son mandat à Dortmund de la meilleure des manières

Stindl voit triple

De son côté, l'autre Borussia, celui de Gladbach, a assuré le spectacle. A Francfort, ce sont d'abord les Poulains qui ont mené au score, grâce à un but du capitaine Lars Stindl. Puis l'Eintracht s'est réveillé, et a marqué par trois fois. Et alors qu'on se dirigeait vers une victoire des Aigles, Lars Stindl a sonné la révolte, et a marqué deux nouveaux buts, celui de l'égalisation étant consécutif à un centre de l'international guinéen Ibrahima Traoré. Score final 3-3. Une fin de match qui a particulièrement plu à l'entraîneur de Gladbach Marco Rose :

"C'est important d'y croire jusqu'au bout. Nous avons de l'expérience, et nous savons qu'un but peut changer beaucoup de choses. Je suis content pour les garçons, qui, malgré la fatigue et l'accumulation de matchs, ont tout fait pour arracher le point du match nul."

Choc Bayern-Wolfsburg ce soir

Pas de vainqueur dans les autres rencontres de la soirée : le VfB Stuttgart et l'Union Berlin se sont séparés sur le score de 2-2, tandis que dans la capitale allemande, le Hertha et Mayence n'ont pu faire mieux que 0-0.

Ce soir, le Bayer Leverkusen affronte Cologne dans le derby du Rhin, tandis que le Bayern Munich recevra le VfL Wolfsburg. De son côté, le RB Leipzig sera opposé au TSG Hoffenheim.