Bundesliga J1 : le Bayern cale, Dortmund commence fort

Opposé à l'Eintracht Francfort, le Borussia a eu quelques difficultés en début de rencontre, avant d'offrir un véritable festival offensif à son public, de retour au stade pour la première fois depuis près d'un an.

Haaland déjà décisif

Sans surprise, c'est Erling Haaland qui a été le catalyseur de son équipe. Auteur de de deux buts et de trois passes décisives, le Norvégien a grandement contribué à la victoire 5-2 de son équipe. Le genre de succès à réitérer, selon Marco Reus :

"Nous voulons jouer de manière agressive, en mettant beaucoup de rythme et en défendant haut. Aujourd'hui, contre Francfort, cela s'est plutôt bien passé. Même si nous savons que nous avons encore des choses à améliorer, on peut dire que nous avons bien démarré cette saison", a déclaré le capitaine du Borussia Dortmund à l'issue de la rencontre.

La joie des joueurs de Dortmund à l'issue du premier but d'Erling Haaland

Lewandowski répond à Pléa

Du côté du Bayern Munich, le champion en titre, le premier match de la saison a été un peu plus compliqué. Face à un Borussia Mönchengladbach volontaire, les Bavarois ont d'abord été menés au score, suite à une réalisation d'Alassane Pléa, avant de revenir au score grâce à l'inévitable Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski a commencé la saison comme il l'avait terminée : avec un but

Si le Bayern a tremblé, il est finalement reparti de Gladbach avec le point du match nul. Pour Julian Nagelsmann, ce score de 1-1 est totalement justifié, au vu de ce que les deux équipes ont proposé :

"On a eu des phases complètement différentes durant les 90 minutes. On a mal débuté et mal fini entretemps nous avons été la meilleure équipe. Chacun a eu aujourd'hui la possibilité de l'emporter. On aurait pu marquer plus de buts", a estimé le nouvel entraîneur du Bayern Munich. "On a eu des occasions nettes mais Gladbach aussi. Dans l'ensemble s'était plutôt décousu des deux côtés, des pertes de balle et beaucoup d'espace. Je crois que c'était typique d'un match de reprise après une préparation écourtée pour les deux formations."

Stuttgart garde la tête froide

À l'issue de cette première journée, le leader est le VfB Stuttgart. Face au promu Greuther Fürth, le VfB a été sans pitié, et s'est imposé 5-1. Malgré ce succès probant, l'entraîneur Pellegrino Matarazzo sait que ses joueurs ne doivent pas se laisser enivrer par le résultat :

"C'est une performance qui peut nous donner des ailes. Mais nous ne devons pas oublier que ce n'est que la première journée et que nous n'avons que trois points. Nous sommes capables de digérer ce résultat, de faire en sorte que les joueurs gardent les pieds sur terre et de nous préparer à la prochaine échéance", a déclaré le coach de Stuttgart en conférence de presse.

La joie des joueurs de Stuttgart est palpable : le VfB a réalisé le carton du week-end

Niakhaté délivre Mayence

Stuttgart qui se déplacera sur la pelouse d'un RB Leipzig qui s'est incliné 1-0 face à une équipe de Mayence diminuée. En effet, plusieurs joueurs ont été mis sur la touche après avoir été testés positifs au coronavirus. Cela n'a pas empêché Mayence de s'imposer grâce à un but de son capitaine Moussa Niakhaté. Pour Jesse Marsch, le nouvel entraîneur de Leipzig, cette défaite doit servir de leçon pour la suite :

"Nous avons encaissé un but très tôt dans la rencontre. Ce but nous a fait mal. Par la suite, c'était facile pour Mayence de défendre très bas. Cela nous a rendu la vie compliquée, nous n'avons pas trouvé de solutions, nous n'avons pas réussi à nous créer d'occasions", a concédé Jesse Marsch. "Même si nous avons été meilleurs en seconde période, ce n'était clairement pas notre meilleur match. Nous sommes encore au début de notre processus, nous avons beaucoup de travail. Nous n'étions pas dans notre meilleur jour, mais nous restons soudés pour la suite."

Moussa Niakhaté, capitaine courage de Mayence

Dans les autres rencontres de cette première journée de Bundesliga, Hoffenheim est allé s'imposer 4-0 sur le terrain d'Augsburg ; Wolfsburg a difficilement battu Bochum 1-0, tandis que le 1.FC Cologne a gagné 3-1 à domicile face au Hertha Berlin. Enfin, match nul 1-1 entre l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen, tandis que l'Arminia Bielefeld et le SC Fribourg se sont quittés sur le score de 0-0.

27 buts ont été inscrits au cours de cette première journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous, ce week-end, avec notamment Leipzig-Stuttgart, Leverkusen-Gladbach ou encore Bayern Munich-Cologne.