Bundesliga : le Bayern Munich chute à Heidenheim

Tout avait pourtant bien commencé pour le Bayern Munich. Les champions d'Allemagne ont eu une avance de deux buts au terme de la première période grâce à Harry Kane (0-1, 38e) et Serge Gnabry (0-2, 46e).

Mais les Munichois ont après été rattrapés. Manque d'engagement dans le match, Kevin Sessa et Tim Kleindienst en ont profité afin de permettre à Heidenheim de revenir au score (1-2, 50e) et (2-2, 51e).

A dix minutes de la fin du match, Kleindienst a enfoncé le clou en inscrivant le 3e but en faveur de Heindenheim (Score final 3 à 2 pour Heindenheim. Thomas Tuchel l'entraineur du Bayern ,dit que son équipe a célébré la victoire avant la fin du combat :

Thomas Tuchelen conference de presse après la de´faite du Bayern à Heidenheim. Image : Tom Weller/dpa/picture alliance

"Nous avons arrêté de jouer au football avec intensité, avec effort. Nous n'avons pas joué notre football collectif. Nous avons été par après punis alors nous avons eu de grosses chances au début. Et pire encore nous avons concédé un troisième but. Nous devons être plus stables en défense. Et nous devons être plus stables collectivement. Nous l' avons été en première mi-temps. Et du coup nous arrêtons de nous engager entièrement dans le match et nous avons été punis" a-t-il indiqué après le match.

Il s'agit de la première défaite du Bayern contre une équipe nouvellement promue en division d'élite depuis octobre 2000. A l'époque, le Bayern avait perdu 1-0 contre Energie Cottbus. Une 6e défaite en Bundesliga cette saison pour le club champion en titre. Un triste record depuis la saison 2011/2012.

Union Berlin cède face à Leverkusen

Très engagée dès l'entame du match, Union Berlin a sur penalty de Florian Wirtz encaissé un but dans les arrêts de jeu de la première partie. Le score n'a pas évolué durant la seconde periode et le Bayer Leverkusen a quitté la capitale allemande avec une victoire, son 41e match sans revers toutes compétitions confondues.

"Nous nous attendions à un adversaire capable de garder le ballon. Ils nous ont dominés durant tout le match bien que nous ayons essayé de leur rendre la tache difficile tout en étant néanmoins en infériorité numérique. Je tiens à cet effet à féliciter Leverkusen et son entraineur Alonso pour la victoire et le titre de champion" a réagi l'entraineur berlinois Nenad Bjelica

L'heure n'est pas à la fête

Grâce à sa victoire contre Union Berlin, le Bayer Leverkusen a creusé l'écart desormais de 16 points sur le deuxième au classement le Bayern Munich.

Tout semble prêt pour célébrer le titre duchampionnat á six journées de la fin de la saison. Mais l'entraineur Xabi Alonso demande aux supporters de patienter encore avant de chanter la victoire :

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) lors du match à Berlin contre Union. Image : Annegret Hilse/REUTERS

"Il est vrai que nous sommes dans une bonne position au classement, mais nous ne voulons pas nous exhalter très tôt. Nous aurons un important match de l'Europa Ligue cette semaine contre West Ham , tout n'est pas fini, alons nous patientons en peu afin de célébrer dimanche devant nos supporter dimanche" a déclaré Xabi Alonso.

Dimanche, le Bayer Leverkusen jouera justement contre le Werder Brême à l'occasion de la 29e journée. Et en cas de victoire, le club rhénan pourrait être officiellement sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire.

Les résultats du week-end en Bundesliga

Le Borussia Dortmund s'est incliné samedi à domicile face à Stuttgart 1-0, le SC Fribourg a été aussi humilié à domicile par le RB Leipzig 1-4, Mayence a dominé Darmstadt 4-0, FC Cologne a battu Bochum 2-1, tandis que Francfort et Brême se sont quittés sur un nul 1-1.

Le TSG Hoffenheim s'est imposé 3-1 contre Augsburg dimanche. Le match entre Wolfsbourg et le Borussia Mönchengladbach s'est soldé sur un score de 3-1 en faveur de Mönchengladbach.