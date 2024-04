Le Bayer Leverkusen toujours invaincu

Le Bayer Leverkusen a été mené 2-0 après une heure de jeu par le VfB Stuttgart. Mais le club rhénan a par après réduit le score par l'intermédiaire du Marocain Amin Adli. Alors qu'on s'attendait à la première défaite de Leverkusen cette saison, le club rhénan a égalisé dans les arrêts de jeu grâce au milieu de terrain Allemand Robert Andrich.

Un résultat certes nul 2-2, mais qui permet à Leverkusen de porter sa série d'invincibilité à 46 matchs toutes compétitions confondues. Un record européen cette saison.

Leverkusen fructifie les arrêts de jeu

Treize buts ont été au total inscrits par Leverkusen en championnats dans les arrêts de jeu. Onze (11) de ces treize buts ont eu une incidence particulière sur le résultat final. Soit une victoire, soit un match nul comme ce fut le cas samedi contre le VfB Stuttgart.

Et les protégés de Xabi Alonso ont dans les arrêts de jeu fait trembler les filets 16 fois toutes compétitions confondues :

Xabi Alonso donne des consignes au latéral droit Josip Stanisic Image : Thilo Schmuelgen/REUTERS

"Nous avons encore dans les derniers instants senti un moment spécial. Mais beaucoup de choses se sont passées pendant le match. La première partie a été plus tactique. Quelques occasions non concrétisées de part et d’autre. Après, en deuxième mi-temps, on a bien réagi après avoir encaissé deux buts, On est revenu au score en inscrivant deux buts, dont un inscrit dans le temps additionnel. C'est vraiment super car nous avons souvent marqué des buts dans de situations pareilles, c'est formidable pour nos supporters" a souligné le coach de Leverkusen Xabi Alonso.

Dortmund chute à Leipzig

Dominateur à l'entame du match, le Borussia Dortmund a logiquement ouvert le score après 20 minutes de jeu, grâce à un somptueux but de Jadon Sancho.

Mais le club de la Ruhr dont la défense a été moins vigilante, a par la suite sombré: le Belge Lois Openda a égalisé avant la pause pour Leipzig, son 25e but en championnat. Et dès la reprise de la seconde période, Leipzig a enfoncé le clou :

"On a connu une entame difficile, mais on a été sauvé par le gardien Peter Gulacsi. La tête de Fülkrug, le tir de Brandt, Puis Jadon Sancho a inscrit un but formidable ce sont entre autres les moments qui nous ont caussé des difficultés. Mais par après nous avons difficilement égalisé par Lois Openda", a indiqué Marco Rose, l'entraineur du RB Leipzig :

Leipzig renverse la situation

Après avoir égalisé, le club saxon a appuyé sur l'accélaerateur pour faire la différence durant la deuxième période. Les protégés de Marco Rose ont été plus efficaces :

Marco Rose, entraineur de Leipzig en Coupe d'Allemagne contre Fribourg Image : Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

"On a pris de bonnes décisions dans la phase offensive ou quand il faut conserver le ballon. On a maintenu le pressing, joué beaucoup plus devant se créer plus d'occasions et marqué plus de buts", a-t-il ajouté.

Le RB leipzig et le Borussia Dortmund se sont affrontées 18 fois dans leur histoire. Leipzig a remporté le duel à 8 reprises tout comme le Borussia Dortmund et les deux clubs se sont neutralisés 2 fois.

La bataille entre les promus

Heidenheim a battu la lanterne rouge Darmstadt à domicile 1-0. Une victoire qui permet à Heidenheim de se maintenir à la 10e place, synonyme du maintien à trois journées de la fin de la saison. Darmstadt en revanche s'enfonce et beaucoup plus proche de la relégation.

Mayence et Cologne se sont neutralisés 1-1, match nul aussi pour le match qui opposait hier Mönchengladbach à Union Berlin.

Et vendredi en ouverture de cette 31éme journée, Bochum s'est imposé à domicile contre Hoffenheim 3-2 tandis que samedi Wolfsburg est allé s'imposer à Fribourg 2-1, Augsburg s'est incliné à domicile 0-3 face au Werder de Brême.

Harry Kane double buteur

Et le Bayern Munich a dans son antre de l'Allianz Arena battu Francfort 2-1 avec un doublé de Harry Kane. L'Anglais totalise 35 buts en championnat et 42 toutes compétitions confondues cette saison :

Harry Kane, auteur du doublé contre Francfort à l'occasion de la 31e journée. Image : HMB-Media/IMAGO

"Marquer des buts est ce que j'aime faire le plus, aider l'équipe dans des matches serrés. Je suis là pour le faire. C'est mon travail de marquer de but" a-t-il dit après le match. L'attaquant anglais se dit déterminé pour donner le maximum dans les matchs à suivre.

A trois journées de la fin de la saison, l'attaquant du Bayern Harry Kane est en tête au classement des buteurs avec 35 buts en 31 matchs du championnat.

En deuxième place vient le Guinéen de Stuttgart, Serhou Guirassy 25 buts en 25 matchs, et le Belge évoluant à Leipzig, Lois Openda ferme la marche au podium avec 24 buts en 31 matchs du championnat.