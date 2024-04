Leverkusen sauve son invincibilité

Josip Stanisic a permis aux Champions d'Allemagne d'arracher le nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1, 90e+7). Le latéral droit prêté par le Bayern Munich a ainsi répondu à Niklas Füllkrug, auteur du but du BVB à la 81e minute. Score final 1-1.

Tout le monde s'attendait déjà à la première défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse de Dortmund, sauf l'entraineur du club rhénan, Xabi Alonso :

"J'ai toujours eu confinace en mon équipe. Nous avons bien joué, un bon football, avec un bon etat d'esprit, et c'est tout ce dont avait besoin pour ce match à Dortmund. Peu importe qu'on soit champion d'Allemagne, on voulait juste bien jouer, et on a fait une bonne performance, les joueurs ont aussi montré combien ils étaient engagés dans ce match, c'est ce qui est important pour moi ", a-t-il fait savoir.

Les protégés de Xabi Alonso restent sur une série de 45 matchs sans encaisser la moindre défaite, toutes compétitions confondues. Un record en une saison de Bundesliga.

Le Bayer Leverkusen sacré champion d'Allemagne avant la fin de la saison Image : Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

Leverkusen vise l'invincibilité

Le Bayer Leverkusen est à quelques matchs du record de 49 matchs sans défaite réalisé par la Juventus en Italie lors de la saison 2011-2012, ou encore du record detenu par Arsenal en Premier League, en Angleterre. Le club londonien avait joué 49 matchs sans encaisser le moindre revers lors de la saison 2003-2004.

Le Bayer Leverkusen peut également battre ces deux records, c'est ce qu'a dit l'ancien joueur d'Arsenal, actuellement au Bayer Leverklusen, Granit Xhaka :

"Ce n'est pas de la chance, 45 matchs sans défaite. Même lors du match de jeudi à Londres, personne n'a vu que nous étions fatigués même si on avait pris un but, même quand on a gagné le championnat la semaine dernière, on a toujours le même tempéremment. Nous avons un nouveau défi maintenant pour être invaincus toute la saison. Toute la saison signifie en Bundesliga. Et je sais qu’Arsenal l’a fait en 2004. Pourquoi pas aussi Leverkusen en 2024? " a-t-il dit.

Le Bayern domine Union Berlin

Le Bayern Munich n'a laissé aucune chance à l'Union Berlin ! L'attaquant Thomas Müller s'est illustré par un doublé. Harry Kane, Mathys Tel, et Leon Goretzka ont aussi participé dans ce festival. Le Bayern Munich enregistre donc sa troisième victoire d'affilé cette semaine, après le 2-0 contre FC Cologne, et le 1-0 mardi contre Arsenal en Ligue des champions :

"C'était une semaine parfaite pour nous avec trois victoires et bien sûr aujourd'hui nous ne pouvions pas espérer gagner aussi haut car Union Berlin a un jeu très physique nous avions souffert dans les trente premières minutes mais cela nous a obligé à nous adapter. C'était bien aujourd'hui, c'est le résultat des efforts consentis, un travail d'équipe et c'est bien mérité. Nous avons marqué dans les bons moments et je suis très heureux e je l'ai fait savoir aux joueurs" a tenu à souligner l'entraineur Thomas Tuchel après le match.

Union Berlin a encaissé un revers 1-5 contre le Bayern Munich Image : Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

La lutte pour le top 4 en Bundesliga

Troisième au classement avec 63 points, Stuttgart est tombé dimanche à Brême. Une défaite inattendue 2-1. Certes, les coéquipiers de Serhou Guirassy ont cette fois quatre points d'avance sur leur poursuivant Leipzig. Le club saxon qui pour sa part a en déplacement battu samedi Heidenheim 2-1.

Suite de son match nul 1-1 contre Leverkusen, Dortmund arrive en 5e position avec deux points de retard sur Leipzig, et la 6e place est occupée par Francfort. Le club de Hesse qui vendredi en ouverture de la journée s'est imposé 3-1 contre Augsbourg.

Battu à domicile 2-0 par Darmstadt, le FC Cologne s'enfonce dans la zone de relégation, 17e au classement avec 5 points de retard sur le barragiste Bochum, et en derniÈre position vient Darmstadt, 17 points seulement en 30 matchs.

Nagelsmann reconduit à la tête de la Mannschaft

En poste depuis sepetembre 2023 après le départ de Hansi Flick, le contrat de Julian Nagelsmann était initialement prévu jusqu'en 2024. Mais le technicien allemand de 36 ans a vu son contrat prolonger jusqu'après la Coupe du Monde 2026 selon le communiqué de la Fédération allemande de football sorti ce vendredi.

Son successeur au Bayern Munich Thomas Tuchel salue la décision prise par la Fédération:

"Je m'y attendais ! De l'extérieur, je perçois le duo Julian et Rudi président de la Fédération comme une équipe très harmonieuse. Et j'ai le sentiment , qu'ils se complètent et se soutiennent très bien, donc pas de surprise, je m'y attendais un peu" pense-t-il.

Julian Nagelsmann a pris les foncotions du sélectionneur de la Mannschaft après le départ de Hansi Flick en septembre denier en raison de mauvaises prestations.