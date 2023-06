Le Brésil face à la Guinée pour combattre le racisme

Cela fait maintenant des années que l'ailier du Real Madrid se fait insulter sur tous les terrains d'Espagne, à cause (entre autres) de sa couleur de peau. Le point d'orgue a été atteint le 21 mai à Valence. Excédé, Vinicius avait voulu en venir aux mains avec des personnes dans les tribunes.

Pas un phénomène nouveau

D'où l'idée des fédérations brésilienne et espagnole de monter cette campagne contre le racisme. Le Brésil va disputer deux matchs amicaux dans ce cadre : un samedi à Barcelone face à la Guinée, puis un autre mardi prochain face au Sénégal, à Lisbonne cette fois. Les joueurs se sentent véritablement concernés par le sujet, à l'image du Brésilien Joelinton :

"C'est un moment important pour parler de racisme. On en parle depuis un moment, mais beaucoup de choses doivent changer. On parle d'un combat contre le racisme, mais on ne voit pas beaucoup de changement. Ce n'est pas un phénomène nouveau, et pourtant, au XXIè siècle, on le voit encore tel quel. C'est difficile à accepter et de se dire qu'on évolue alors qu'il y a encore des incidents de ce genre", estime l'attaquant de Newcastle, passé par le TSG Hoffenheim.

Vinicius est régulièrement insulté sur les pelouses d'Espagne Image : Alberto Saiz/AP/picture alliance

Lutter contre toutes les discriminations

De son côté, Ansu Fati estime qu'il faut aller plus loin. Pour l'international espagnol, d'origine bissau-guinéenne , cette campagne contre le racisme doit permettre de lutter contre toutes les discriminations :

"Je peux m'identifier avec mon collègue Vinicius. Ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, mais aussi une question d'orientation sexuelle ou de religion. On ne peut pas laisser passer ça", a déclaré le sociétaire du FC Barcelone en conférence de presse, en marge de la rencontre Espagne-Italie, la seconde demi-finale de la Ligue des Nations.

Pour marquer le coup, le Brésil évoluera en noir lors de la première mi-temps face à la Guinée. Une rencontre qui aura lieu samedi 17 juin prochain à Barcelone, à partir de 19h30 en temps universel.