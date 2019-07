Boris Johnson, un mystère politique

Bon nombre d’analystes mettent en doute la compétence de Boris Johnson. C’est surtout la personnalité du nouveau Premier ministre britannique qui suscite des interrogations. Reste que, le charisme politique de l'ancien maire de Londres et chantre du Brexit lui ont permis de décrocher les clés du 10 Downing Street et pousser Theresa May vers la porte de sortie.

Selon le géopoliticien Philippe Moreau de Sages, ancien chercheur à l’Institut français des Relations Internationales, "les seuls qui ont un espoir en Boris Johnson, ce sont les nationalistes anglais..." Il précise qu’un Brexit dur mettra davantage en péril les relations diplomatiques et économiques entre la Royaume-Uni et l’Union européenne.



