Bernard Gomou remplace Mohamed Béavogui : les réactions en Guinée

Flash Info 17h TU (21.08.22)

En Guinée, Bernard Gomou, qui assurait l'intérim de Mohamed Béavogui depuis juillet, prend les rênes du gouvernement de transition et devient Premier ministre. En Somalie, l’assaut de l’hôtel Hayat de Mogadiscio par des islamistes radicaux shebab qui a duré 30 heures s'est soldé par la mort de 21 civils et de plus d’une centaine de blessés.