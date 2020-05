Bayern : Miroslav Klose est nommé entraineur adjoint

L’ancien attaquant du club bavarois et surtout meilleur buteur de l’histoire des Coupes du monde avec 16 buts et de la Mannschaft avec 71 buts prendra officiellement ses fonctions aux côtés de l’entraineur principal Hansi Flick le 1er juillet: "Je suis convaincu que nos attaquants en particulier vont profiter de lui " a déclaré le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Depuis deux ans, Miroslav Klose entrainait l’équipe du Bayern des moins de 17 ans. Le Directeur sportif du club bavarois se dit également satisfait: "Miroslave Klose s'intégrera très bien dans l'équipe d'entraineurs Hansi Flick et peut également devenir un contact important pour nos joueurs avec son expérience et son idée du football " a déclaré Hasan Salihamidzic.

L'UEFA se réjouit de la reprise de la Bundesliga

"Le football doit revenir dans nos vie " a annoncé le patron de l’instance européenne de football. Dans un communiqué, Alexander Ceferin a félicité la décision allemande: "C’est un exemple pour le football. La suite d’un dialogue constructif entre le sport et le politique dans le but de trouver conjointement une solution responsable et sage " a fait savoir Alexander Ceferin avant de conclure que d’autres championnats pourraient s’inspirer de l’exemple allemand.

Christian Seifert, président de la Ligue allemande de football

De son côté, le président de la Ligue allemande de football (DFL) a annoncé le caractère d’exemplarité de cette tentative de retour à la normale : "Les grandes ligues américaines de football, de hockey et basket, et d’autres fédérations nous ont déjà contactés et sont intéressés par ce que nous faisons" a déclaré Christian Seifert.

La DFL a mis en place un protocole sanitaire axé principalement sur des tests systématiques et des mesures de conduites strictes. Les dirigeants des clubs et des joueurs ont à cet effet lancé des appels à la responsabilité de chacun.