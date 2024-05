Ligue Europa : le Bayer Leverkusen en finale

Après une fin de match de folie, Leverkusen a de justesse éliminé l'AS Rome (0-2, 2-2). Le club rhénan retrouve la finale d'une compétition européenne plus de 20 ans après.

En dépit de sa domination, le Bayer Leverkusen a été longtemps mené au score par l'AS Rome par deux buts à zéro durant une bonne partie de la rencontre. Mais vers la fin du temps reglémentaire, les Italiens ont sous pressing de Lverkusen inscrit contre leur camp, avant d'encaisser le but égalisateur signé Josip Stanisic dans les arrêts de jeu (2-2).

Le Bayer Leverkusen a malgré ce match nul validé son billet pour la finale en raison de sa victoire à l'aller en Italie 2-0. Les protégés de Xabi Alonso retrouveront la finale de la compétition européenne plus de 20 ans après.

En 2002 en effet, le Bayer Leverkusen avait atteint la finale de la Ligue des Champions qu'il avait toutefois perdue face au Real Madrid.

Il faut noter aussi que le Bayer Leverkusen a réalisé hier un record dans une compétition européenne en jouant son 49e match sans encaisser la moindre defaite toutes compétitions confondues.

Le Bayer Leverkusen sacré champions 2023-2024 avant la fin de la saison Image : Amós Fernando/DW

Une saison exceptionnelle

Outre le titre de champion d'Allemagne déjà acquis, le Bayer Leverkusen jouera la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiser Lautern le 25 mai au stade olympique de Berlin. Mais trois jours avant, le club rhénan fera face aux Italiens d'Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa.

"Nous sommes heureux, heureux de notre qualification pour la finale à Dublin. Mais nous aurons deux finales en une semaine, c'est incroyable, cela exigera de nous beaucoup d'efforts encore comme on l'a fait "le coach Xabi Alonso a rappelé à ses joueurs le défi qui les attend.

Leverkusen ne se fait pas peur

Face à ces deux grands rendez-vous, la finale de la Ligue Europa le 22 mai et celle de la Coupe d'Allemagne, le 25 mai, le coach Alonso reste toutefois confiant :

"Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère après le deuxième but de Rome. J'ai vu dans les yeux de mes joueurs qu'ils croyaient en leur capacité de revenir au score, et je suis très fier de l'équipe. Maintenant nous avons ce grand objectif de remporter les trois titres et notre équipe mérite les trois titres", a-t-il dit pour conclure.

En finale , le Bayer Leverkusen fera face à Atalanta Bergame. Le club italien a éliminé Olympique de Marseille 3-0 après le nul 1-1 à l'aller au stade de Velodrome à Marseille.