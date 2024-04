Bundesliga : le sens du jargon "Laterkusen"

Mené dès la 33e minute (0-1), le Bayer Leverkusen a su retourner la situation dans les arrêts de jeu pour s'imposer sur le fil 2-1 ce samedi grâce à des buts de Robert Andrich 88e et Patrick Schick 90e+2.

Le club rhénan en est habitué. En effet, il s'agit de la quatrième fois que le Bayer Leverkusen remporte le match dans les dernières minutes après les succès à Augsbourg (1-0), à Leipzig (1-0), et à Heidenheim (2-1).

En Coupe d'Allemagne, le Bayer Leverkusen a éliminé Stuttgart en quarts de finale grâce au but du défenseur Jonathan Tah à la dernière minute du temps réglementaire (3-2). Le même scénario s'est aussi observé en Europa Ligue, où le Bayer Leverkusen a éliminé par exemple le Qarabaq FC d'Azerbaïdjan dans les ultimes moments (3-2, 2-2).

Xabi Alonso donne des consignes à Jonas Hoffmann lors du match contre Hoffenheim Image : Ralf Poller/Avanti/picture alliance

Le secret des joueurs de Xabi Alonso

"La patience est la clé", selon Jonas Hoffmann, l'attaquant de Leverkusen cité par le magazine Kicker : "Lorsque vous faites face à une équipe qui joue très bas, et que vous avez la possession, ce n'est que question de temps avant que quelqu'un ne tombe", a-t-il déclaré.

Mais la patience n'est pas le seul ingrédient. "Pour retourner une situation à votre profit, il vous faut également des joueurs de qualité, capables de garder longtemps le ballon, et à Leverkusen nous en avons", a conclu l'attaquant allemand.

Lutte serrée pour le titre en Premier League

Au terme de la 30e journée ce week-end, le leader Arsenal n'a pas pu s'imposer face au champion d'Angleterre en titre, actuellement troisième au classement Manchester City. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 0-0.

Deuxième au classement avant la journée, Liverpool a profité de ce match nul entre ses deux concurrents pour occuper provisoirement la première place grâce à sa victoire 2-1 sur Brighton.

Mais avec deux points d'écart sur Arsenal, et trois à Manchester City, Liverpool n'est pas à l'abri, estime le manager des Reds Jürgen Klopp :

"C'est vraiment beaucoup plus difficile et c'est pourquoi nous essayons de rester positifs. Je ne connais même pas exactement le total des points que nous avons. Donc, nous sommes là, serrés avec deux autres équipes Je me bats pour le plus grand prix du football anglais et nous verrons comment cela va se terminer", a-t-il déclaré.