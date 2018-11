Aux Etats-Unis, la peur de la majorité blanche

Les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour les élections de mi-mandat. Il s'agit d'un renouvellement complet de la Chambre des représentants et partiel du Sénat. L'enjeu principal de ces élections reste le contrôle de la majorité au sein de la Chambre basse. L'opposition démocrate espère pouvoir inverser l'équilibre des forces tandis que le président Donald Trump veut conserver sa majorité et pour cela, il s'appuie en grande partie sur un électorat de blancs qui ont peur de devenir minoritaires face aux noirs et aux hispaniques.

Le président Donald Trump a besoin de ses supporteurs pour réussir son objectif de garder la majorité au Congrès c'est-à-dire les deux chambres réunies. Durant la campagne électorale, il a encore remis sur la table son thème fétiche qui lui a fait gagner les élections il y a deux ans : l'immigration.

"Build that wall" (construisez ce mur)... Une ambiance de campagne qui en dit long sur la promesse du président républicain de protéger les Etats-Unis de l'immigration irrégulière. Un discours qui convainc une bonne partie des Américains blancs. Comme Rosalinda Spinoza qui a peur pour sa sécurité. "Je vis tout près de la frontière. Et ma sécurité est menacée ainsi que celle de ma famille" explique Rosalinda.

La peur d'être minoritaire

Qui sont ces électeurs qu'une nation homogène préoccupe au-delà de tout ? Le noyau est constitué des Américains blancs de la classe ouvrière. Les blancs sans diplôme universitaire représentent 44% des personnes ayant le droit de vote. Mais pour Vanessa Williams, analyste politique à l'institut Brooking de Washington, les électeurs blancs qui sont pauvres ne devraient pas suivre cette direction. Selon elle "Nous mettons plus l'accent sur les électeurs plus pauvres parce qu'ils votent visiblement contre leurs propres intérêts. Les pauvres devraient plus trouver leur compte avec un gouvernement démocrate car il y a plus d'investissements dans le social."

Ces électeurs seraient donc déterminés par la peur de devenir minoritaires dans leur propre pays. Ceci les rendrait manipulables et ils ne verraient qu'un avenir sombre pour leur pays. Leur instinct est donc de se réfugier dans les bras de quelqu'un qu'ils croient pouvoir leur enlever cette peur. Aux Etats-Unis, une échéance nourrit particulièrement cette angoisse : en 2044, la population blanche passera en dessous des 50%. Vanessa Williams explique que "Nous sommes dans un pays où la majorité blanche enregistre une baisse constante. Et cela procure un sentiment de peur, surtout aux personnes qui ont grandi à une certaine époque."

Quoi qu'il en soit, le parti au pouvoir ressort rarement vainqueur des élections de mi-mandat, à l'exception récente de George W. Bush en 2002, après les attentats du 11-Septembre. S'il perd la majorité, Donald Trump verrait son programme législatif bloqué pour les 22 mois qui lui restent, notamment la construction du mur à la frontière avec le Mexique.